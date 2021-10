„Upřímně jsem to nečekal tak snadné. Na druhou stranu jsem věděl, že mladí mladí – Mořkovský a spol. – se už otrkali a přichází jejich čas,“ cítí zkušený 33letý brankář.

„Předchozí sezony se s extraligou seznamovali, nyní už mají něco odehrané, dokáží hrát stabilně, předvést kvalitu. Celý tým dozrává. Otázka je, jak dlouho vydržíme, jestli budeme zdraví,“ klepe na dřevo Malina.

„Už v play-off v Karviné jsme prokázali otrkanost, které pomáhají pohárové duely. Za mě je skvělé poznat na vlastní kůži házenou ve světe, měřit se s cizími, ověřit si svou kvalitu,“ těší mazáka kabiny házenkářů Zubří.

Trenér vás po Hranicích chválil, stál jste za výhrou. Nečekal jste ale snazší derby?

S Cementem jsou zápasy vždy těžké, nepočítal jsem, že bychom je převálcovali. Vyplatilo se vytrvale vyvíjet tlak, věřili jsme, že je to zlomí.

Bude vaše role v bráně jiná než loni? Je daná jednička?

Není, stejně jako loni se i nyní počítá s námi oběma. Důležitý je aktuální výkon. Trenér nominuje prvního a pak se vše odvíjí od aktuální úspěšnosti.

Každopádně váš mladší kolega Šimon Mizera svůj talent rozvíjí…

To stoprocentně, stále roste! Co spolu chytáme, tak se otrkal, je vidět, že jde nahoru. Podává stabilní výkony, dozrává.

Asi se dá očekávat, že stejně jako vy odejde časem do zahraničí. Cítíte to taky tak?

Ano, je to otázka času. Covidový rok byl špatný na přestupy, nezáviděl jsem mladým, prakticky nemohli odejít. Nikdo nevěděl, co bude, všichni drželi peníze, nikdo nechtěl riskovat. Blíží se čas, kdy dostane nabídku. Moc mu přeji kvalitní tým, kde bude hlavně chytat. Hlavně ne jen sedět…

Který zápas byl zatím nejnáročnější?

Asi domácí s Brnem, kdy jsme otáčeli výskledek. Těžší duel než ve skutečnosti byl i zápas v Jičíně, nelehký byl také duel proti Mikyho Dukle.

V pátek vás čeká domácí televizní duel s Karvinou. Je vaše pozice po posledním play- off lepší?

Z tohoto pohledu lepší, dokázali jsme si, že i s Karvinou se dá hrát, kluci na ně mají. Na druhou stranu už i Baník ví, že s námi to nebude lehké, připraví se na nás a nepodcení nás. Papírovým favoritem je pořád Karviná, pro nás to bude zkouška ohněm. (úsměv)

Už znáte recept na Baník?

Překvapit se dá každý a náš trenér je v tom mistr, vždy vymyslí něco nového. Trenér vytáhne kuchařku, už máme na ně nějaký receptík připraven. (smích)

Máte dvě výhry v Evropském poháru a postu. Za dva týdny váš čekají Bulhaři. Jsou hratelní?

Jsou kvalitnější než Kypr, s Bulhary to bude složité. Zatím jsme se na ně nepřipravovali. Nějaké fotky a sestřih zápasu jsme viděl, ale nechci předjímat. Čeká nás dobrý mančaft, ale máme šanci na postup. Navíc podle posledních jednání mezi kluby bychom měli hrát oba zápasy doma.

Můžete udělat díru do světa i v poháru?

Nám jde odehrát v něm co nejvíce zápasů, mladí se otrkat. Ale proč neudělat pěkný výsledek. Loňské čtvrtfinále nám přihrál i covid, zopakovat jej nebude vůbec snadné. Už nyní je to pro nás taková příprava na play-off, kdy se hraje dvakrát v týdnu. Poslední program nás už dost vycucal, nyní se na chvíli konečně konečně vydechneme.

Jaké je trenér Peter Dávid?

Strašně mi připomíná trenéra Ivana Hargaše, pod kterým jsem začínal. Možná tím, že je také Slovák, ale především oba mají obrovský zápal pro házenou, podobné pojetí hry. Na každého soupeře vymýšlí něco nového, pečlivě jsou připravení.