V osmifinále českého poháru prohrál Amatér v domovské halem Hustopečí nad Bečvou s Hradcem Králové 6:8 a tím divizní futsalový tým vstoupil do nové sezony.

Futsal, Komárovice | Foto: archiov klubu

"Narazili jsme v poháru na divizního soupeře a byly velká šance postoupit. 70 procent jsme měli míč v držení. Byl to určitě hratelný soupeř a ke vší úctě k němu, v naši divizi F budeme letos potkávat kvalitnější týmy. Soupeř jen bránil a čekal na brejky. Když oni stáli, my jsme stáli taky. Když jsme hru rozhýbali, vytvářeli jsme si dost šancí, ale soupeře se nám přestřílet nepodařilo. Je to škoda, mohli jsme dále zahrát s nějakým druholigovým soupeřem," řekl trenér Komárovic František Foukal.