Jednou ze dvou mužských kategorií na turnaji byli muži HOBBY, tedy amatéři, kteří víceméně nestartují v celostátních soutěžích. Pravda, organizátoři v ojedinělých případech výjimky pro hráče, jejichž starty v celostátních soutěžích byly spíše epizodního charakteru, povolili, ale celkově to vliv na výsledky nemělo, neboť amatérští florbalisté se každým rokem zlepšují. „Ve finále tým Warriorsi úvodní polovinu utkání zvládl s jednobrankovým vedením, ale druhá polovina byla zcela v režii brněnských Flamingos, kteří doslova Novojičíňáky semleli gólovou smrští a udělali z finálového zápasu jednoznačnou záležitost. Mohli tak při svém druhém startu na turnaji znovu zvednou nad hlavu pohár pro vítěze a uvidíme, zda svoji statistiku „co účast, to titul“ potvrdí hned v následujícím ročníku,“ popsal závěrečný boj této kategorie zástupce rožnovského organizátorského klubu Zbyněk Macura.

Letošní kategorie žen byla poměrně otevřená, podle názvů týmů se nepřihlásil jednoznačný favorit, vítěz by se dal hledat hned mezi polovinou ženských mančaftů. „Finálový duel byl koncertem týmu Co chceš víc, který korunoval své vynikající výkony v celém turnaji. Drobnou třešničkou na dortu byly čtyři branky Sáry Seevaldové do sítě Hranic, celkově tým působil svěže, jak na hřišti, tak na tanečním parketu a putovní pohár do příštího ročníku je v těch nejlepších rukou,“ vrátil se k ženské kategorii Zbyněk Macura.

Nejprestižnější kategorie, muži PRO, bývá každoročně nabitá favorizovanými celky. „Finálové klání mělo očekávaný průběh, když v první polovině Kluci z garáže potvrzovali své kvality a přestávku mezi polovinami si užívali dvoubrankového vedení. Slovenští FRAMáci však zbraně nesložili a když po čtyřech minutách druhé části dokázali snížit na rozdíl jediné branky, vrátili se do utkání s takovou intenzitou, že to byli najednou oni, kdo diktoval tempo zápasu. Nejdříve vyrovnali a za chvilku strhli vedení na svou stranu, přidali ještě jednu branku a dostali Brňáky pod tlak. Ti se pokusili o hru bez gólmana, ale byli potrestáni dalšími brankami. Vítězem Hornet’s cupu 2021 se tak stali slovenští FRAM Floorball Team a utržili tak turnajový primát, neboť za dvanáctiletou historii jsou prvním zahraničním týmem, který dokázal ovládnout některou z kategorií na turnaji,“ uzavřel hodnocení nejprestižnější kategorie letošní Hornets Cup Zbyněk Macura.