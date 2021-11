Zejména v první části byla radost se dívat na smělé kombinace našich soupeřů, kteří většinou ještě juniorského věku neměli zábrany individuálně pronikat obranou Sršňů, a to často i nebezpečně středem hřiště. Valaši měli důraznou promluvu v první pauze a od začátku druhé třetiny se jejich hra zvedla a nakonec dovedli utkání přes dramatickou koncovku k vítěznému konci. Další ze soupeřů Sršňů poznal, že z Rožnova se body nevozí.

„Jsem spokojen jen se třemi body a tím, že jsme to dokázali otočit a věřili v to. Jinak nefungovalo spoustu věcí. První třetina byla tristní, v těch dalších to bylo lepší, ale i tak naše hra postrádala věci, které vím, že umíme. Chce to více pracovat (běhat, chtít hrát souboje atd.) a nečekat, že to přijde samo. Děkuji soupeři za hru a fanouškům za podporu a atmosféru,“ řekl hrající asistent Rožnova Pavel Barabáš.

Rožnov – Kopřivnice 5:4 (0:3, 3:0, 2:1)

Branky a asistentce Rožnova: 25. Barabáš (Smékal), 33. Chmelař (Viktořík), 39. Hegar (Knebl), 53. Pícha (Friedel), 53. Smékal (Plandor).

(něm)