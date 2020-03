Florbalisté v Rožnově pod Radhoštěm zrušili tréninky už na začátku března

ROZHOVOR/ Prvoligoví florbalisté Rožnova pod Radhoštěm měli hrát od polovin března play down o udržení v soutěži. Výkonný výbor florbalového svazu ale 13. března ukončil ve všech soutěžích sezonu. V praxi to znamená, že z letošního ročníku první ligy nikdo nesestupuje a ani do ní nikdo nepostupuje. Celý rožnovský klub včetně sekretáře Zbyňka Macury toto rozhodnutí přijal.

florbalisté Rožnova pod Radhoštěm. | Foto: archiv klubu 1. FbK Rožnov pod Radhoštěm

Jak jste v Rožnově pod Radhoštěm přijali opatření kvůli předčasnému ukončení první ligy? V této situaci nemělo význam pokračovat. Zdraví je přednější než sport. Mimochodem náš klub byl jedním z mála, který byl nekompromisní hned na začátku výskytu koronaviru v Česku. Hned po jarních prázdninách první týden v březnu jsme zrušili všechny tréninky pro mládež a zvažovali jsme mít pouze jeden trénink týdně pro prvoligové mužské áčko. Nakonec ale ani ten nebyl. A pak nám zavřeli halu. Co se v součastném období ve vašem klubu děje? Záleží na každém hráči a jeho zodpovědnosti. Doufám ale, že kluci dodržují nařízení a pokud mají možnost, tak se alespoň částečně udržují v kondici. Co tedy dělají? Ještě nedávno jsem předpokládal, že nebude problém jít si ven zaběhat, nebo zacvičit. Teď jim většinou nezbývá nic jiného, než cvičit hlavně doma. Jak vlastně hodnotíte prvoligovou sezonu 2019 – 2020? Jako nováčci jsme se chtěli v první lize udržet. Zároveň velkým přínosem mělo být získání potřebného množství zkušeností s touto soutěží hlavně pro mladé hráče. Některé cíle se podařilo naplnit, jiné méně. Jak se sezona vyvíjela? Začátek už rozlosováním pro nás nebyl jednoduchý. Z úvodních devíti zápasů jsme sedm hráli na plochách soupeřů. Po deseti utkáních jsme se proto ocitli až téměř u dna tabulky s výrazným tlakem na následující duely, ve kterých bylo nutné bodovat. To se však dařilo pouze částečně. Zejména v domácím prostředí jsme spoustu střetnutí těsně prohráli. Během celé soutěže se hlavně ve venkovních zápasech projevil úzký kádr rožnovského mužstva. Nakonec bylo jasné, že se play down nevyhneme. Jakým herním stylem jste se prosazovali? Vzhledem ke kvalitě a vyspělosti kádrů všech soupeřů jsme se museli soustředit na precizní obranu a efektivní protiútok. Museli jsme ustoupit z tvorby zápasů, hře na míčku, což byl pro náš tým oproti sezoně v Národní lize velký rozdíl. Mužstvo si na nový herní styl zvykalo celou sezonu. Jaké byly největší přednosti Rožnova pod Radhoštěm? Byly to zápasy v domácím prostředí. Ve sportovní hale Zlínského kraje, kterou má od zřizovatele k dispozici Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel jsme dokázali využívat specifický povrch v této hale. Na to ale nejsme moc hrdí. Jedná se o jedinou halu v Rožnově pod Radhoštěm, ve které se může florbal na prvoligové úrovni hrát. Ta je ale zastaralá a konstrukcí a povrchem nevyhovující. Mě osobně je už několik let líto, že město Rožnov pod Radhoštěm o Městské hale pro florbal házenou, sálovou kopanou, gymnastiku, trampolíny a podobné sporty vždy mluví jen v rámci předvolebních slibů. A jakmile je po volbách, tak se nic neděje. Kdo byl největším tahounem prvoligového týmu? Byli to zkušení borci Pavel Barabáš, Josef Viktořík a Petr Krhut. Když tito hráči v zápasech nastoupili, většinou byl Rožnov soupeřům konkurenceschopný. Příjemným překvapením ale byly také výkony mladíků devatenáctiletého gólmana Jiřího Škrobáka, 20letého beka Davida Žnivy a osmnáctiletého forvarda Ondřeje Smékala. Které zápasy se Rožnovu nejvíc povedly? Cenné byly domácí výhry nad Českými Budějovicemi, Jaroměří a Chomutovem. Také mě mrzí, že jsme několik dalších utkání prohráli až po brankách v závěrečných minutách. Jediné venkovní vítězství jsme si přivezli z půdy ještě loni superligového Znojma. Ve všech těchto duelech mužstvo dodržovalo taktiku a herní disciplínu. Která utkání se vám naopak nepovedla? Hodně nepovedené souboje jsme odehráli v Karlových Varech, Chomutově a na Kladně. Smolné partie byly těsné domácí porážky s Bulldogs Brno, týmem Gullivers Brno a Znojmem. Na čem potřebujete do začátku nové sezony zapracovat? Během celé soutěže se projevil úzký kádr našeho týmu. Zejména v duelech na plochách soupeřů. Skřípala nám i herní disciplína. Vždyť v počtu vyloučených jsme byli nejhorším prvoligovým mužstvem. Výrazně zlepšit se musí také tréninková morálka. Kdy by měla začít příprava na novou sezonu? Za normálních okolností s letní přípravou začínáme vždy v červnu. Ale jak to bude letos, nedokážu odhadnout. Je možné, že příprava bude zkrácená. Na co se v ní zaměříte? Pokud k přípravě dojde a bude v ní dostatečný prostor, tak na vylepšení kondice z hlediska vytrvalosti v zápasech. Potom na stabilitu těla a na rychlé změny směru. A ve druhé polovině přípravy, kdy by se mělo mužstvo přesunout do haly, tak na souhru týmu. Jakou máte představu o florbalové sezoně 2020 - 2021? Rozhodnutí, jestli bude Rožnov pod Radhoštěm pokračovat v 1. lize, nebo se přihlásí do Národní ligy, ještě neprošlo výkonným výborem klubu. Nicméně ať budeme hrát jakoukoliv soutěž, vždy se v ní budeme snažit uspět.

Autor: Lubomír Hotař