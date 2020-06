Jádrem dohody je vzájemná výměna soutěží mezi jejich elitními týmy. FBC Letka by tak měla dle této dohody od nadcházející sezóny působit v 1. lize, Rožnované pak v lize Národní. Jednání Výkonného výboru Českého florbalu tuto dohodu podmínečně potvrdilo.

Rožnované jsou takovým evergreenem posledních sezon mezi 1. ligou a Národní ligou. Buďto působí v soutěži vyšší, nebo přihlásí soutěž nižší a na konci ročníku si opět vybojují právo hrát soutěž vyšší. V posledních sezonách však v kádru Sršňů dochází k nemalé obměně úspěšného hráčského kádru sezon 2013-2018, kdy hned několik hráčů zamířilo do extraligových oddílů, několik založilo rodiny, kde musí více vážit čas strávený na florbale a s rodinou, a tak bychom mohli v dalších důvodech pokračovat.

„Po oficiálně předčasně ukončené poslední sezóně jsme obratem začali řešit, jak se postavíme k sezoně následující. Stále ještě u nás probíhá generační obměna v kádru během posledních přibližně třech sezon, zároveň nás ve vedení dvě předposlední sezóny hráči zaskočili tím, že i přes obměnu opět dvakrát vybojovali postup do 1. ligy. Loni jsme tak opětovně vyzkoušeli působení v této soutěži, ale konkurence schopní jsme ostatním týmům byli pouze v situaci, kdy hrál celý kádr. To ale zejména ve venkovních zápasech ovlivňovala zranění v kádru a také časová dostupnost hráčů i s ohledem na nerozumně Českým florbalem povolené začátky některých, zejména nedělních utkání.,“ vrací se k minulé sezoně člen vedení rožnovského klubu Zbyněk Macura.

„Do celé záležitosti pak zasáhla i virová pandemie a de facto nám doteď nedává jistotu, že prvoligová soutěž se v září opět rozběhne. Neboť jsme již v minulosti zvažovali postoupit soutěž jinému týmu, který by nám za ni nabídl adekvátní protihodnotu, byli jsme i letos ochotni o celé záležitosti jednat. A dvě konkrétní nabídky jsme i obdrželi, kdy jedna z nich, oproti zkušenostem v předcházejících případech v minulých sezonách, byla velmi korektní, hodnotově adekvátní a my ji ve vedení projednali, a nakonec se rozhodli pro její přijetí. Stejně tak vedení Letky vše schválilo. Ale to byl jen první krok, neboť až Výkonný výbor Českého florbalu mohl o celé věci rozhodnout. To se také stalo,“ vysvětluje Macura návrat Sršňů do Národní ligy.

„Oficiální rozhodnutí jsme ještě neobdrželi, ale byli jsme předběžně informováni o výsledku. Musím říct, že nemile mě překvapil poplatek za projednání, který si Výkonný výbor stanovil na pro mě neuvěřitelných 30.000,- Kč. Myslím, že vedení Českého florbalu tím částečně chtělo vyjádřit ostatním klubům, že pokud v budoucnu budou zvažovat změnu soutěže, musí počítat s tímto nemalým poplatkem, který v extraligových soutěžích může být ještě vyšší,“ dodává Zbyněk Macura.

