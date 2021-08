„V prvním kole poháru měli někteří z matadorů Rožnova po domluvě volno ať už z důvodů dovolených či jiných aktivit, měl jsem tak možnost vidět v akci omladinu a některé nové či staronové tváře. V úvodním dnu kluky trošku trápila nejen nervozita, ale pět třetin i gólové zakončení. I herní systém musel doznat změn, abychom se v zápase cítili komfortněji a s tím přišly i branky. Celkově jsme z pěti týmů skončili na druhém místě, s výsledkem jsem spokojený a už se všichni těšíme na druhé kolo,“ řekl trenér Rožnova Miroslav Kasl.

Výsledek posledního utkání ve skupině s Lipníkem nad Bečvou měl rozhodnout, zda vůbec a případně kam se rozletí Sršni v další fázi Poháru Českého florbalu. Potřebovali v tomto utkání neprohrát s domácími hráči Lipníku, kteří v dosavadním průběhu nezískali ani bod, ovšem pokud by Sršně porazili, měli by stejně jako oni body tři a vítězství ve vzájemném utkání k tomu. Možná však pouze v první třetině dávali Sršni domácím hráčům Lipníku malinko naději, že by mohl nastat jejich vytoužený scénář, kdy by porazili Valachy. To však Sršni v následujících dvou třetinách razantně odmítli a nastříleli svému soupeři ještě o jednu branku více, než tomu bylo v případě Českého Těšína. Určitě nelze opomenout v tomto zápase výkon trenéra Sršňů, který pro nedělní zápasy oblékl na sebe dres taktéž a zejména v tomto utkání zaznamenal hattrick v asistencích. Sršni si touto výhrou upevnili tabulkové postavení, kdy nakonec z pěti zúčastněných týmů obsadili druhou příčku za suverénní Orlovou.

Výsledky Rožnova:

• Orlová 1:2

• Domaslavice 6:7

• Český Těšín 11:5

• Lipník nad Bečvou 11:3