Hosté v utkání, které sledovalo 210 diváků, podali pouze průměrný výkon. V pětadvacáté minutě sice po brance Lipového vedli 3:2 a v osmačtyřicáté minutě Petr Burýšek vyrovnal na 4:4, závěr střetnutí ale patřil Severomoravanům.

,,Od nás to byl vlažný vstup do play off. Tak se v rozhodující fázi sezony prezentovat nechceme. V zápase jsme udělali spoustu chyb ve středu hřiště, byli jsme nedůslední v osobních soubojích. Díky laxnímu přístupu jsme tak první duel ztratili,“ konstatoval hrající vedoucí mužstva Rožnova pod Radhoštěm Petr Burýšek.

V neděli Rožnov pod Radhoštěm v Šumperku vyhrál 7:3.

Druhé čtvrtfinále navštívilo 180 diváků.

Ani druhý duel nezačali Sršni v ideálním rozpoložení. V 9. minutě prohrávali 1:3. S přibývajícími minutami se však jejich herní projev zlepšoval. Ještě v první třetině se Plandor a Prašivka postarali o srovnání stavu na 3:3. V prostřední části přidal čtvrtou trefu hostů Smékal. Ve třetí části už střílel góly pouze Rožnov pod Radhoštěm a postupně Petr Burýšek a dvakrát Eichner upravili stav na konečný výsledek 3:7.

,,V porovnání se sobotním střetnutím jsme dneska odehráli podstatně lepší zápas. Pouze první dvacetiminutovka se nepovedla podle našich představ. Zbytek utkání už jsme zvládli takticky,“ těší hostujícího obránce Petra Burýška.

Čtvrtfinálová série hraná na tři vítězné zápasy bude pokračovat o víkendu na Valašsku. Třetí duel se bude hrát v rožnovské sportovní hale Střední školy informatiky, elektroniky a řemesel v sobotu 4. března od 17.30 hodin. Čtvrté utkání se odehraje ve stejné sportovní hale v neděli 5. března od 17 hodin.

1. čtvrtfinále: ASPER ŠUMPERK – 1. FBK ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)

Branky Rožnova pod Radhoštěm: Petr Burýšek 2, Eichner, Lipový.

2. čtvrtfinále: ASPER ŠUMPERK – 1. FBK ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 3:7 (3:3, 0:1, 0:3)

Branky Rožnova pod Radhoštěm: Eichner 2, Tesárek, Plandor, Prašivka, Smékal, Petr Burýšek.

Rožnov pod Radhoštěm: Škrobák, Slovák – Lipový, Šimek, Kittel, Prašivka, Eichner, Žniva, Hegar, Štůsek, Smékal, Polášek, Zimmer, Petr Burýšek, Najvar, Tesárek, Adam Burýšek, Plandor. Trenér: Miroslav Kasl. Asistent trenéra: Petr Kittel. Vedoucí mužstva: Petr Burýšek. Kustod: Jakub Jahoda.