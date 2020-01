V pátek v domácím prostředí podlehli Kladnu 3:7. Valaši se proti ambicióznímu soupeři drželi až do jednatřicáté minuty, kdy byl stav 2:2. Poté poslal Sachr Kladno do vedení na 3:2. Středočeši se uklidnili a v osmačtyřicáté minutě si vypracovali náskok až na 7:2. Pak už jenom ve čtyřiapadesáté minutě Viktořík třetí trefou v síti Lupoměcha zmírnil rožnovskou porážku.

,,Kladno bylo lepší. To jsme ovšem čekali. Dokonce jsme si mysleli, že Středočeši budou na naší ploše ještě víc dominovat. Nicméně po první třetině jsme pomýšleli na zisk nějakého bodu. Hosté však potvrdili svoji kvalitu,“ konstatoval po pátečním souboji asistent domácího trenéra Stanislav Barabáš.

V neděli večer rožnovský tým prohrál v Jaroměří 3:5. ,,Znovu jsme měli problémy se sestavou. Přesto jsme nebyli daleko k bodovému zisku. Jaroměř hrála, co jsme předpokládali. Domácí nás ničím nepřekvapili. Bohužel jsme se nedokázali prosazovat v jednoduchých střeleckých pozicích,“ mrzela další zbytečná ztráta Stanislava Barabáše.

V prvoligové tabulce je po 22. kole Rožnov pod Radhoštěm na předposledním 13. místě.

Výsledky 21. a 22. kola:

1. FBK ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – KANONÝŘI KLADNO 3:7 (1:1, 1:3, 1:3)

Branky Rožnova pod Radhoštěm: Žniva, Smékal, Viktořík.

SOKOL JAROMĚŘ – 1. FBK ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 5:3 (1:0, 3:2, 1:1)

Branky Rožnova pod Radhoštěm: Petr Burýšek, Stanislav Barabáš, Patrik Hegar.

Rožnov pod Radhoštěm: Raška, Jasný, Obšívač – Slovák, Žniva, Pavel Barabáš, Petr Burýšek, Stanislav Barabáš, Chmelař, Pícha, Patrik Hegar, Adam Burýšek, Štůsek, Dvořák, Smékal, Viktořík, Kasl, Prašivka.

PROTI SEHRANÉMU CHOMUTOVU BUDOU VALAŠI HRÁT AKTIVNĚ

V sobotu 1. února přivítá na domácí ploše Rožnov pod Radhoštěm dalšího těžkého soupeře. Valaši ve sportovní hale Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel zkříží florbalky s Chomutovem. Zápas začíná v 18 hodin.

,,Chomutov má sehrané mužstvo, které předvádí aktivní florbal. Jeho hráči vynikají rychlými přihrávkami a střelbou z každé pozice. Nepříjemný je vytažený presink Severočechů,“ podělil se o základní poznatky o týmu z horní poloviny tabulky rožnovský kouč Miroslav Kasl.

Ten má připravenou jasnou taktiky. ,,Také my musíme hrát aktivně. Nesmíme se stáhnout se do obrany. Abychom v utkání uspěli, tak je nutné napadat chomutovskou rozehrávku. Pokud se nám to bude dařit, tak hosté začnou dělat chyby,“ plánuje Kasl.

Valaši mají celku ze severu Čech co oplácet. V listopadu totiž v Chomutově utrpěli debakl 3:19. ,,Doma to bude úplně jiný duel, protože určitě nastoupíme v silnější sestavě,“ slibuje vůdce lavičky Rožnova pod Radhoštěm Miroslav Kasl.

SPOJENÝ ŽENSKÝ DRUHOLIGOVÝ TÝM ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM A FRENŠTÁTU POD RADHOŠTĚM CHCE ZÍSKAT PROTI KOPŘIVNICI A BÉČKU OLOMOUCE ALESPOŇ BOD

V neděli 2. února se bude v Rožnově pod Radhoštěm hrát také druhá florbalová liga žen. V ní spojený tým 1. FBK Rožnov SKP Frenštát pod Radhoštěm vyzve od 9 hodin Kopřivnici a v 12.30 hodin se utká s béčkem Olomouce. Obě utkání se odehrají ve sportovní hale Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel.

,,Letos omlazenou a běhavou Kopřivnicí velmi dobře známe. Často se s ní utkáváme i na letních turnajích. V minulých sezonách některé hráčky dokonce nastupovaly v dresu Rožnova. Zápasy s ní mívají proto velmi dobrý náboj. Silnějším soupeřem ale bude rezerva Olomouce. Sehrané Hanačky mají dobrou střelbu. Když se jim však nedaří, tak jsou málo psychicky odolné. Důkazem je poslední zápas v loňské sezoně, kdy už byly jasnými vítězkami naší skupiny druhé ligy. My jsme proti nim nastoupily pouze s brankářkou a čtyřmi hráčkami v poli s plus zraněnou kanonýrkou Konrádovou. Přesto jsme od nich inkasovaly pouze čtyři branky,“ představila oba týmy útočnice domácího družstva Eva Buchalová.

Jedna z tahounek spojeného kolektivu Rožnova pod Radhoštěm a Frenštátu pod Radhoštěm ví, že její kolektiv čekají dva náročné duely.

,,Pokud z obou střetnutí vytěžíme alespoň jeden bod, tak budeme spokojené. Spoléhat se budeme na naše gólmanky a střelkyně zkušenou Jitku Zvonkovou a mladou Karin Kozovou. Pomoct by nám měla i Dagmar Šnajdarová, která se k florbalu vrací po roční mateřské pauze,“ chce si hlavně oba zápasy užít Buchalová.