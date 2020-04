V současném období třiadvacetiletý úspěšný absolvent střední průmyslové školy strojní ve Vsetíně normálně pracuje a zároveň se snaží maximálně dodržovat nařízení vlády. Po operaci a rekonvalescenci kolene ale také pozvolna nabírá fyzickou kondici.

Co v současné době děláte?

Chodím do práce a snažím se doma cvičit. Občas se také projedu na kole a po cyklostezkách na inline bruslích v okolí Vsetína. A jako spousta dalších lidí sleduji v televizi nebo na internetu filmy a seriály. Koronavirus nás všechny zaskočil.

Jak se vypořádáváte se situací kolem tohoto nepříjemného viru?

Vnímám ji takovou, jaká je. Do této situace jsme se dostali vlastní ,,blbostí“. To znamená nedodržováním pokynů vlády. Proto je zase hlavně na nás, jak ke koronaviru budeme dál přistupovat. Pokud budeme rozumní, tak se dřív, nebo později všechno vrátí do normálního života.

Jaký má pandemie vliv na Váš momentální pracovní a sportovní život?

V zaměstnání mě zatím nijak neovlivňuje. Při sportu ale hodně. Nicméně protože jsou všechny haly, tělocvičny, hřiště a bazény zavřené, tak mám naopak spoustu volného času, který se snažím efektivně využívat. Opatření a nařízení české vlády se však snažím dodržovat.

Už se připravujete na florbalovou sezonu 2020 – 2021?

Jelikož jsem po operaci kolene, tak se ho snažím rozhýbat a rozcvičit a dělat aktivity, které mi koleno dovolí. Pozvolna ho zatěžuji. A až to situace dovolí, tak se začnu se vsetínským divizním týmem mužů připravovat na další sezonu.

Ve florbalové sezoně 2019 – 2020 jste měl velké ambice u mužstva mužů, ale i u prvoligového vsetínského celku žen. Co se Vám podařilo splnit?

Divizním mužům jsem chtěl co nejvíc pomoct jako hráč a zahrát si s nimi play off o Národní ligu. Bohužel jsem si stihl v srpnu a září zahrát jenom 6 zápasů v Poháru České pojišťovny. V posledním duelu s Třincem jsem si však utrhl přední křížová vaz a poranil meniskus. A v říjnu jsem musel na operaci kolene. Jakmile to bylo možné, tak jsem ale mužstvu pomáhal alespoň na střídačce. U žen bylo mým záměrem vytvořit dobrou partu a tým, jež by patřil k nejlepším v první lize. Nakonec jsme vypadli v osmifinále soutěže s Havířovem.

Jak hodnotíte sezonu mužů i žen?

Přestože muži skončili v divizi až na 10. příčce, tak udělali obrovský posun dopředu. Hlavně v posledních duelech byli vyrovnanými soupeři i celkům z předních příček tabulky. Také ženám musím poděkovat za jejich předvedenou hru. Jejich výsledky ale byly ovlivněné spoustou zranění a nemocí. Přesto i oslabený kádr statečně bojoval až do konce sezony a nakonec jsme po velmi dobrém výkonu vypadli v osmifinále s Havířovem.

Která utkání se vsetínským divizním mužům nejvíc povedly?

Byla to říjnová výhra v Přerově 10:2. Tenkrát jsme zvítězili po třech předchozích porážkách. Důležitý byl rovněž únorový skalp Orlové 9:6. V tomto utkání jsme vzhledem k záchraně v soutěži nutně potřebovali získat tři body. A hodně klíčové vítězství jsme vybojovali nad Třincem. V polovině února jsme v předposledním kole divize druhý kolektiv tabulky zdolali 7:3 a tím jsme se definitivně zachránili.

Proč jste po třetím rozhodujícím souboji osmifinále první ligy žen oznámil, že to byl Váš poslední zápas na střídačce ženského družstva Vsetína?

Florbalu jsem doposud na úkor dalších mých záležitostí věnoval hodně času. Téměř každý den jsem byl v hale. Náročné bylo i cestování. Momentálně chci mít víc času na práci, kamarády i sportovní kariéru. Dál budu pokračovat už jenom jako hráč divizního týmu mužů. Pokud ale nebudu mít koleno v pořádku, tak se budu věnovat trenérské práci. Ale už jenom na lavičce mužů.

Jak jste v kontaktu s ostatními florbalisty Vsetína?

Skoro každý den prostřednictvím sociálních sítí. Všichni se ale těšíme, až společně zakončíme minulou sezonu a začneme se připravovat na tu další.

Při čem se v tomto období nejvíc odreagujete a udržujete si dobrou náladu?

Když si zahraji na Xboxu a projedu se na inline bruslích. Rád také spím.

Na co se v nejbližším období nejvíc těšíte?

Až konečně skončí situace kolem koronaviru a všechno se zase vrátí do normálu. A až po několikaměsíční pauze zase budu moct hrát florbal. Při něm vyhrávat zápasy a v divizních utkáních zase střílet góly.

Kam plánujete dovolenou?

Původně jsem se chtěl podívat na Island. Ale na to si budu muset ještě počkat. Ale v létě se chystám navštívit nějaký florbalový turnaj. Při něm se potkat s kamarády, s kterými se během sezony moc nepotkáváme. A hlavně se budu poctivě připravovat na další sezonu.

S jakou představou půjdete do florbalové sezony 2020 – 2021?

Určitě bych chtěl za Vsetín odehrát co nejvíc zápasů. V nich s naším mužstvem předvádět kvalitní florbal, na který budou diváci rádi chodit.