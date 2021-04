„I přes naši nedělní výhru je stále favoritem soupeř – Karviná,“ přiznal kouč Zubří Michal Tonar, jenž ale jedním dechem dodal: „Neznamená to ale, že bychom byli bez šance. Budeme opět bojovat a snažit se o co nejlepší výkon. Každý je k poražení,“ dodává sebevědomí zkušený kouč.

Právě nyní by se jeho svěřencům hodili zuberští fanoušci. Jejich podpora a bouřlivost je celorepublikově známá, na druhou stranu už i házenkáři Robe si zvykli, jak hrát v komorním prostředí. „Bude to podobné jako všude jinde a během celé sezony. Na absenci fanoušků se nesmíme a ani nebudeme vymlouvat,“ zdůraznil Tonar.

Po pondělním dnu volna opět s týmem piloval vše potřebné. „Co přesně, z taktických důvodů nemohu prozradit, ale kluci to dělali svědomitě. Z celého týmu je znát odhodlání, chceme bojovat a svou kůži zadarmo nedáme,“ slibuje fanouškům kouč.

Úvodní dva čtvrtfinálové zápasy ve Slezsku mnohé o obou týmech a formách jednotlivců napověděly.

"Víme, na čem stojí hra Karviné, už jsme si to nějak rozklíčovali. Soupeř nás asi také prokoukl, Michal Brůna také na nás něco vymyslí a připraví. Bude to dál taktická válka. My jsme nyní rádi, že můžeme doma hrát obě odvety a favoritu to budeme chtít co nejvíce zkomplikovat a překvapit. Vyšlápli jsme si na ně v Karviné, a snad se to podaří i nyní,“ netají se Tonar.

Na rozdíl od úvodních duelů, které byly hrány dopoledne, nyní aktéry série čekají na Valašsku standardní podvečerní starty zápasů. „Z brzkého začátku jsem měl před dvojzápasem strach. Nyní již budeme hrát v době, kdy jsme po celou sezonu zvyklí a odehráli dobré zápasy,“ pousmál se.

Také do odvet zkušený trenér Robe chystá několik změn a kulišáren. „Bude to oboustranné. Něco mám nachystané, bude záležet na situaci. A kdo bude chytat? I to si nechám pro sebe, patří to do taktických zbraní,“ dodal se šibalským úsměvem trenér Zubří Michal Tonar, jenž bude mít k dispozici stejnou sestavu, jako na palubovce Baníku.