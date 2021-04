„Jsme smutní, je to škoda,“ zatlačil po utkání slzu kouč Zubří Michal Tonar, jehož výběr sahal po senzaci. „Jeli jsme zde odhodláni se o postup poprat a uspět, ale soupeř byl o chlup lepší. I přesto zaslouží celý tým pochvalu, nechali na palubovce vše, bojovali,“ smekl trenér.

Valaši přitom měli do středečního pátého rozhodujícího zápasu parádní nástup, rychle vedli 3:1. Baník se však nenechal zaskočit, zpevnil obranu a získal až pětigólové vedení. To se do přestávky podařilo Robe téměř smazat, ale Slezané opět získali až pětibrankové vedení, které už kontrolovali. I kvůli nezvykle velkému množství technických chyb Valachů.

„Bohužel v rozhodujících chvílích jsme udělali o nějakou technickou chybu navíc. A když se Karviná dostala do tří čtyřbrankového náskoku, získala pohodu, naopak smazání manka již bylo nad naše síly,“ přiznal Tonar.

K vidění byla vysoká úspěšnost gólmanů, mezi kterými ale vyčníval domácí Marjanovič. Navíc domácí vymazali nejlepšího kanonýra Mořkovského a další se s výjimkou Jurky nepřidali.

„Osobka na Mořkovského se ukázala jako rozhodující, hru jsme mu znechutili a nikdo další ze zuberských jej naštěstí nenahradil,“ označil za klíčové lodivod Baníku Michal Brůna. „Klobou dolů i před Marjanovičem, jaký výkon podal. Předtím přitom musel na pohřeb svého otce a celou noc nespal. Každopádně jsme dnes byli lepší a vyhráli zaslouženě,“ dodal hrdě.

Všechny předchozí duely střelecky Zubří táhl mladý Mořkovský, včera se však s osobním bráněním nevypořádal. „Nemohu po 18letém hráči chtít, aby zvládl všech pět zápasů, dnes si vybral slabší chvilku. Házená ale není o jednom hráči, je to týmový sport. Měli zabrat ostatní, bohužel se tak nestalo,“ dodal zuberský Tonar.

Zatímco Karvinou čekají další boje o medaile již o víkendu s Lovosicemi, Zubří musí strávit již 11. vyřazení vyřazení Slezany v řadě. Nyní je čekají boje o konečné 5. až 8. místo, když na úvod vyzve Frýdek-Místek.

BANÍK KARVINÁ – ROBE ZUBŘÍ 29:24 (16:13)

Konečný stav série: 3:2

Nejvíce branek: Patzel 10/5, Skalický 5, Nedoma 4 – Jurka 10, Havran 4, Mičkal 3. Rozhodčí: Bareš, Uhlíř. Sedmimetrové hody: 6/5 – 2/2. Vyloučení: 1:7. Bez diváků.