V nelehké situaci byl zejména narychlo povolaný kouč národního týmu házenkářů Rastislav Trtík, který horkou jehlou a minutu po dvanácté připravil výběr pro kvalifikaci o postup na ME. A ten navíc během pěti dnů sehrál tři náročné duely se ziskem tří bodů.

„Je to něco šíleného, nepředstavitelného. Rasťa a nový realizační tým měli jen hodinu společné přípravy, navíc s výběrem okleštěným o ty nejlepší z německé házené. Popravdě si podobnou situaci v ženském podání neumím představit,“ přiznal odborník především na házenou něžného pohlaví. Proč? „S děvčaty musíte vše hodně natrénovat, ale chlapům stačí říci a zahrají to. Ale i tak to byla pekelně složitá situace,“ potvrdil.

Čeští házenkáři dokázali proti favoritu skupiny Rusku mile překvapit, když s ním sehráli dva naprosto vyrovnané duely. V prvním na východě těsně o gól prohráli (27:28) a v nedělní domácí odvetě sahali po výhře (27:27).

„Klobouk dolů, jaká v týmu vznikla chemie, jak šlapal a bojoval. Odhodlání uspět bylo vidět od prvního zápasu, vznikla tam ohromná vnitřní síla. I bez opor hrajících v Německu vše zvládli excelentně, získali tři body a jen jednou o gól prohráli. Pro nikoho to nebyla jednoduchá situace, o to s větší grácií to zvládli,“ smeká Poloz.

Po ostudě v podobě odřeknutí účasti na nedávném MS v Egyptě nyní svěřenci Rastislava Trtíka sahají po účasti na ME.

„Rozehráno to mají kluci dobře. Mít o bod více, bylo by to ještě lepší. Jsem přesvědčen, že skupinu zvládnou a když postupují i nejlepší z třetího místa, účast mezi evropskou elitou si zajistí. Důležité bude doma porazit Ukrajinu a z Faerských ostrovů si dovézt bod,“ počítá kouč, který naposledy působil dvě sezony u extraligových házenkářů Zubří. „Na všech jde vidět obrovské odhodlání uspět a v neposlední řadě jsou to i výrazy ve tvářích a očích hráčů. To je strašně důležité a tato jiskra není všude a vždy k vidění. Stejně jako výkony nováčků. Bylo hezké se dívat na zápasy českých házenkářů,“ zopakoval Poloz.

Aktuálně nesourodé házenkářské hnutí si o víkendu zvolilo také nové vedení, v jehož čele trochu překvapivě usedne aktuálně stále ještě aktivní házenkář Ondřej Zdráhala. „Osobně jsem neměl favorita, každý ze tří kandidátů na předsedu měl něco vynikajícího, co hnutí pomůže,“ řekl svazový pracovník, který se i z tohoto titulu do velkých rozborů nechtěl pouštět.

„V případy Ondry Zdráhaly přichází osobnost s čistou duší, neovlivněná českým funkcionářským prostředím. Hodně důležité bude, jak se dvě třetiny hnutí, jejichž kandidáti neuspěli, k výzvám postaví. Stejně tak, jak bude fungovat parta exekutivy, zda bude táhnout za jeden provaz. Jsem optimista, věřím, že se Ondrovi podaří hnutí a lidi okolo sjednotit,“ řekl Poloz.

A co od nového vedení očekává? „Jestli se chceme posunout, musíme udělat maximum pro hráče a hráčky. Takto to mám postavené v sobě již od mého působení v Norsku, tuto vizi musíme pochopit všichni. Pokud hráčům pomůžeme k lepším výkonům, zahraničním angažmá, pak naše házená bude vzkvétat a můžeme mít ještě lepší reprezentační výběry,“ je přesvědčen Dušan Poloz.