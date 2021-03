EXKLUZIVNĚ: Deník je na cestě s házenkáři Zubří do Velenje k odvetě poháru

Na dlouhou cestu a nadějí do Slovinska se dnes, v pátek dopoledne vydali do dějiště odvety Evropského poháru extraligoví házenkáři Zubří. Po vodním duelu na Valašsku mají v sérii na dva zápasy sice blíže postupu do semifinále hráči Gorenje Velenje, když zvítězili 31:26, ale Robe rozhodně neskládá zbraně.

Házenkáři Zubří vyrazili k odvetě Evropského poháru na dlouhou cestu do slovinské Velenje v pátek dopoledne. V dějišti druhého utkání čtvrtfinále budou v pátek večer, zápas je čeká o den později od 18 hodin. | Foto: pro Deník/David Janošek

„V házené je možné vše, náskok pěti gólů je otázkou deseti minut. Ano, favoritem je dál soupeř, ale my nejdeme jen zápas odehrát a poblahopřát Velenje k postupu. Pokusíme se překvapit,“ slíbil za všechny kouč Zubří Michal Tonar. Na palubě autokaru je kompletní tým, který dojednoho úspěšně prošel vstupními PCR testy na koronavir. „To je základ pro případný úspěch,“ pousmál se kouč valašského týmu, jenž ve středu dostal ten nejlepší povolený doping – výhru v důležitém zápas na palubovce Frýdku-Místku (34:25). „Je to velká psychická vzpruha. Naše myšlenky nyní směřují jen k tomuto pohárovému zápasu!“ zdůraznil Tonar. Na cestě do Velenje se mastí karty, čte se nebo sledují filmy. PODÍVEJTE SE Přečíst článek › „Jestli cítíme šanci na postup? Naděje umírá poslední. Jeden problém s play-off už máme z krku, nyní si můžeme zahrát pěknou házenou. Třeba se to zamotá, soupeř situaci podcení nebo nebude mít svůj den,“ nabízí možné scénáře Tonar. „Víme, kde jsme posledně dělali chyby. Prostě nám nevyšly vstupy do poločasů. Dokázali jsme vydržet dvacet minut v jejich vysokém tempu. Otázkou je, jestli to dokážeme zopakovat i na půdě soupeře a třeba tento úsek prodloužíme, nejlépe na dvojnásobek. Pak můžeme pomýšlet na pěkný výsledek,“ cítí lodivod. Valaši navíc nemusí mít obavy z tradičního bouřlivého balkánského prostředí, které v minulosti bylo často za hranou regulérnosti. „Také soupeř bude hrát doma bez fanoušků a při vší úctě k těm zuberským, kteří patří k nejlepším v Česku, nás bude čekat výrazně klidnější atmosféra,“ uvědomuje si trenér Robe. Odvetné utkání čtvrtfinále evropského poháru Gorenje Velenje – Robe Zubří je na programu v sobotu 27. března od 18 hodin ve Slovinsku a Deník vás bude EXKLUZIVNĚ informovat prostřednictvím našeho reportéra David Janoška písmem i obrazem o pobytu valašského týmu a průběhu zápasu. Sledujte Deník!