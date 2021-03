„Věříme, že favorité snad vyhrají a svou pozici udržíme. Určitě nechceme jít do play-off z osmého místa. Nyní to už ale není na nás,“ uvědomuje si talentovaný 19letý házenkář Zubří. „Pokud se ale opravdu nic nezmění a vše dopadne podle předpokladů, tak půjdeme na Duklu Praha. Ta by nám asi i vyhovovala, i když jsme na podzim u nich vysoko prohráli.“

Nyní stojí před Valachy druhá výzva - pokusit se o házenkářský zázrak a v sobotu smazat pětibrankové manko z úvodního čtvrtfinálového duelu Evropského poháru s Velenje. „Navrch má soupeř, ale my se nevzdáváme. Určitě se jedeme do Slovinska rvát o postup,“ potvrzuje odhodlání kabiny Mořkovský. „Když odbouráme nepodařené vstupy do poločasů, které jsme měli doma mizerné, můžeme pomýšlet na dobrý výsledek,“ je optimistou ostrá spojka.

Ve středu jste s přehledem porazili Slezany. Čekali jste to tak snadné?

Výsledek neodpovídá dění na palubovce, snadné to nebylo. Naopak, místy to bylo hodně tvrdé a docela i rychlé. Nakonec jsme soupeře přetlačili.

Podcenil vás Frýdek nebo jste podali nejlepší výkon sezony?

Nemyslím, že by nás soupeř podcenil… My od začátku předváděli naši hru, předvedli jsme asi náš nejlepší výkon sezony, především jsme udrželi koncentraci. To se nám celý zápas ještě letos nepovedlo. Vše umocnil vynikající Šimon Mizera v bráně, který nám hodně k bodům pomohl!

Střelecky se vám daří, v poháru devět gólů, naposledy osm? Jaký máte recept na úspěch?

Nic speciálního nemám. Všechno je to o nastavení v hlavě na určitý zápas. Když mám prostor, tak vystřelím. Momentálně mi to tam padá, takže jsem moc rád…

Oslavili jste výhru a posun na 6. místo? Byl na to vůbec čas a energie?

Byli jsme samozřejmě spokojení, ale na oslavy opravdu není nyní prostor. V sobotu nás čeká těžká odveta ve Slovinsku a pak hned série play-off.

V pátek vyrazíte do Velenje. Na koho si v odvetě musíte dát pozor?

Velký problém nám doma dělal jejich pivot, kdy nám tam pořád podbíhal. Pozor si musíme dát i na spolupráci spojky s pivotem a na jejich pravé křídlo. To nám snad dalo hned osm gólů!

Je dobře že ve Velenje nebudou diváci?

Určitě by v Slovinsku byla bouřlivá atmosféra. Ale i u nás v hale vždy panuje obdobná, takže bychom se s tím dokázali popasovat.

S jakým výsledkem byste byl spokojen?

Určitě s výhrou a případným postupem. Ale jsme nohama na zemi a stačilo by, kdybychom podali dobrý výkon a hru jako ve Frýdku celých šedesát minut.

Čeká vás řada testování a dlouhá cesta. Nebude to problém v nabitém programu?

Na oboje jsme už zvyklí. I když teď pojedeme nějakých sedm hodin, zapneme si nějaký film, co vybere rada starších a cesta uteče jako voda. (úsměv)