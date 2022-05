Utkání se od začátku pro hosty nevyvíjelo příznivě. Už ve 2. minutě poslal opavský tým do vedení Holeš. V 7. minutě Sukeník a ve 14. minutě Palcer navýšili náskok domácích na 3:0. Vsetínu svitla naděje v sedmadvacáté minutě, kdy David Ševčík skóroval na 3:1. Slezané si ovšem vývoj zápasu pohlídali. Ještě v průběhu druhé třetiny dali další tři branky a před druhou přestávkou vedli 6:1. Poslední dějství už se jenom dohrávalo. Brankostroj domácích se v ní zastavil. Valaši Elblem korigovali na 6:2, o poslední gól se ale postaral v předposlední minutě v přesilovce domácí forvard Satke.

,,Do utkání jsme chtěli vstoupit aktivně. Opava ale hrála od začátku zápasu zodpovědně a my jsme se nemohli dostat do hry. Domácí trestali každou naši chybu a nedůslednost před naším brankovištěm. Ve druhé třetině jsme se zvedli a snížili jsme stav na 1:3. V této pasáži střetnutí jsme opavský celek chvíli dostali pod tlak. Ovšem po několika minutách jsme byli zase nedůslední a domácí nás opět trestali. Třetí dějství bylo vyrovnané. V přesilovce jsme dali gól na 6:2. Poté jsme měli další šance na korekci skóre, ale v koncovce jsme se už neprosadili. Opava proto vyhrála zaslouženě,“ uznal Marek Ovčačík, vsetínský obránce.

,,Vzhledem k průběhu utkání a je však konečný výsledek pro nás dost krutý. V zápase jsme podali solidní výkon. Dostali jsme ale lekci z produktivity,“ mrzela Ovčačíka porážka v prvním semifinálovém duelu.

Semifinálové série se hraje na dva vítězné zápasy. Druhé utkání je na programu v neděli 15. května od 10 hodin ve Vsetíně. Případný třetí rozhodující duel by se hrál v neděli 22. května v 10 hodin v Opavě.

SK IHC JASELSKÁ OPAVA – HBK VSETÍN 7:2 (3:0, 3:1, 1:1)

Branky Vsetína: Ševčík, Elbl.

Vsetín: Kutěj – Vladimír Hába, Kuchařík, Marek Ovčačík, Elbl, Jan Hába, Juříček, Kulíšek, Michoněk, Radim Ovčačík, Rigo, Ševčík, Škabraha, Vašíček, Vrána, Zigmund.