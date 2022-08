„Z neoficiálně již jedenáctého vítězství mám velkou radost, v roce 2004 s vozem WRC jsme byli také nejrychlejší, proto to do toho výčtů počítám,“ poznamenal s úsměvem 40letý Kopecký, který na Barum Rally také stvrdil zisk devátého titulu mistra ČR v rallye.

Šampion Jan Kopecký po Barumce: Teď už vše více řeším rozumem!

„Jsme spokojení a jsme moc rád, že už to máme za sebou, že to skončilo. Celý týden byl velmi náročný, jsem unavený, zvláště, kdy teď mám dva prcky (malé syny 2 a 3 roky – pozn. red), tak je to ještě se vším všudy hodně náročné. O to více chci poděkovat své manželce, rodině za podporu. Návraty do servisu, kde na mě čekala rodina, byly nádherné,“ neskrýval emoce Kopecký, jenž na Barumce vyhrál posedmé v řadě. Nikdo jej zde neporazil od roku 2015!

VIDEO: Kopecký má po sobotě nejblíže k 10. vítězství na Barumce

Až na nepódiových příčkách dojeli domácí piloti – čtvrtý fryštácký Erik Cais a o příčku za ním závodník z Kelče na Vsetínsku Dominik Stříteský. „Lepší výsledek visel ve vzduchu, bohužel má chyba na posledním testu, vyjetí z trati nás stála ztrátu dvaceti vteřin,“ svěřil se v cíli naoko zklamaný Stříteský.

„Věřím, že s odstupem času toto mírné zklamání odezní a z nejlepšího výsledku kariéry zde budou převažovat pozitivní emoce.“

Neoficiální konečné pořadí 51. ročníku Barum Rally

1. Kopecký Jan / Hloušek Jan (Škoda Fabia Rally2) 1:59:27.6

2. Mareš Filip / Bucha Radovan (Škoda Fabia Rally2) + 37.5

3. Wagner Simon / Winter Gerald (Škoda Fabia Rally2) + 39.3

4. Cais Erik / Těšínský P. (Ford Fiesta R5 MkII) + 46.3

5. Stříteský D. / Hovorka Jiří (Škoda Fabia R5) + 56.5

6. Herczig Norbert / Ferencz Ramón (Maď., Škoda Fabia Rally2) + 3:43.0

7 Campedelli S. / Canton Tania (It., Škoda Fabia Rally2) + 4:07.3

8. Pech Václav / Uhel Petr (Ford Focus WRC) + 4:25.3

9. László Martin / Berendi Dávid (Škoda Fabia Rally2) + 6:21.3

10. von Thurn und Taxis A. / Ettel Bernhard (Něm., Škoda Fabia Rally2) + 6:28.1

11. Březík Adam / Krajča Ondřej (Škoda Fabia R5) + 6:55.0

….

15. Tlusťák A. / Vybíral Ivo (Škoda Fabia Rally2) + 10:45.1