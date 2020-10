Na bronzové příčce skončil v čase 11:11:53 Petr Vabroušek. Druhé místo vybojoval Brňan Lukáš Pazdera z týmu CSG Tri Team (10:46:21).

Jílek se v letošním Wintermanovi prezentoval druhým nejrychlejším plaváním (56:09), nejrychlejší cyklistikou (5:47:47) a nejrychlejším během (3.45:15).

,,Na Wintermana jsem se těšil už od minulého roku. Tento závod mi sedí jeho povahou a líbí se mi i jeho tratě. Po uvolnění jarních restrikcí jsem se na něho připravoval od května. Od té doby jsem až do srpnového Polskamana téměř každý týden někde závodil. V září následoval Spartan Race v Liberci, kde jsem se dost zničil. Na začátku října se však nekonal Bobr Cup v Litovli. Proto jsem si také dost odpočinul,“ informoval David Jílek.

Letošní Winterman se konal v tradičním prostředí v nádherné krajině Českosaského Švýcarska a Lužických hor. Svoji náročností se opět plně vyrovnal největší klasice mezi extrémními Ironmany norskému Norsemanovi.

Zajímavá byla už plavecká část. Plavání v Labi bylo prvním extrémem. To začalo v 5.30 hodin ráno skokem z parníku do ledové, temné deset stupňů studené řeky.

,,Letos jsem vynechal potápěčskou kuklu a zvolil pouze neoprenovou čepici. Proud byl silný. Po deseti minutách, kdy jsem se snažil dostihnout zaváděcí kajak, jsem však usoudil, že je ve velké mlze výhodnější věnovat víc úsilí orientaci v řece. Proto jsem se snažil pořád plavat v nejsilnějším proudu,“ prozradil Jílek, který vodu opouštěl na druhé pozici se ztrátou 1 minuty a 51 sekund na vedoucího Jana Franckeho.

První depo zvládl bez problémů.

Cyklistická část měřila 180 kilometrů a měla převýšení 3800 metrů. Na kole se jelo v Národním parku Českého Švýcarska a končilo se v Lužických horách v hotelovém Resortu Malevil. Na trati se projelo Děčínem, Hřenskem, Českou Kamenicí, Krásnou Lípou, Velkým Šenovem, Šluknovem, Rumburkem a Heřmanicemi v Podještědí.

,,Na cyklistiku jsem vyjížděl v krátké triatlonové kombinéze s jedním dlouhým tričkem a v podzimní cyklistické bundě. Měl jsem i čepici, rukavice a návleky na tretry,“ svěřil se David Jílek.

Ten po 30 kilometrech předjel Franckeho.

,,Venca se mě však ještě dalších 30 kilometrů snažil udržet, než jsem se mu definitivně vzdálil. Náskok na prvním místě jsem pak pořád mírně navyšoval,“ poznamenal Ironman ze Šumperku hájící barvy Titan Trilife Zlín.

Do druhého depa dojel na první příčce s náskokem 6 minut a 14 sekund před Petrem Vabrouškem. Dalších 14 sekund ztrácel třetí v pořadí Lukáš Pazdera.

Rovněž maraton s celkovým převýšením 1200 metrů měl svoje kouzlo. Běželo se po asfaltu a z části i terénem. Cíl byl na Ještědu v nadmořské výšce 1012 metrů. Posledních 13 kilometrů se proto pořád stoupalo a zdolat jeden z nejvyšších vrcholů v Česku tak bylo hodně náročné.

,,Závěrečný maraton jsem začal svižně a hned v úvodu jsem se snažil na čele zajistit si náskok, který by mi v případě krize stačil udržet se na prvním místě. Až do 25 kilometru se mi běželo dobře. Kolem 30. kilometru jsem však měl krizi a Pazdera se ke mně začal přibližovat. V jednom úseku měl na mě ztrátu pouze 2,5 minuty. V nejprudším úseku maratonu jsem ale znovu zvýšil úsilí a na 39. kilometru už jsem věřil, že závod vyhraju. Proto jsem si mohl užívat poslední závěrečný kilometrový výšlap na vrchol Ještědu a poslední krátký seběh do cílové brány. Tam už mě čekal táta Petr se starší dcerou Aničkou. Manželka Nika přijela na Ještěd ve chvíli, kdy jsem byl 50 metrů před cílem. Proto nestihla vyndat mladší dceru Madlenku ze sedačky. S nimi jsem se o radost podělil o chvíli později,“ byl i po hodně náročném sportovním výkonu po neděli už trojnásobný vítěz Wintermana velmi dobře naladěný Ironman David Jílek.

Také Petr Vabroušek byl se svým výkonem spokojený.

,,Do závodu jsem šel s cílem vylepšit si v něm své loňské čtvrté místo a to se mi podařilo,“ potěšilo Vabrouška.

Ten se bez problémů vypořádal už s tradičním počasím, které Wintermana každý rok doprovází.

,,Ráno byly tři stupně a hustá mlha. Mlha s menšími přestávkami vydržela až do druhého depa. Nepříjemná ale byla mokrá silnice. Proto jsem ze sjezdů letos brzdil víc, než jiné roky a po kole jsem poprvé nebyl v kontaktu s Davidem Jílkem, který v těchto podmínkách jezdí skvěle,“ upozornil Ironman z Malenovic.

Železný muž z předměstí Zlína také ze svého pohledu popsal vývoj závodu.

,,Po unikátním plavání, kdy jsem 9 kilometrů stihl zaplavat pod jednu hodinu, jsem šel z vody ze čtvrté příčky. A to jsem ještě poslední kovovou bójku před Děčínem těsně minul. Oblékání na kolo v prvním depu jsem nepodcenil. Na kole jsem se posunul na druhé místo za výborně jedoucího Davida Jílka. Pobyt na druhé pozici jsem udržel až do druhého depa. V mokrých sjezdech a mlze jsem však na Davida nabíral ztrátu. V závěrečném maratonu po nezbytném rozhýbání ztuhlých svalů jsem se v prvních 5 kilometrech dostal do rytmu a až do 32. kilometru pod nejprudší pasáže stoupání na Ještěd se mi dařilo držet tempo pod 5 minut na kilometr. To už se přede mne ale posunul stejně jako v loňském roce na těchto tratích výborně běžící Lukáš Pazdera. V cíli jsem se tak musel spokojit s bronzem,“ konstatoval Petr Vabroušek.

Letošního Wintermana se zúčastnilo 94 Ironmanů z 8 zemí. Do cíle na vrcholu Ještědu jich doběhlo 90. Ten poslední ve výsledkové listině Václav Kohout dorazil do cíle necelých osm minut před nedělním půlnočním limitem. Kohout byl zároveň minimálně na dva týdny posledním běžcem, který v Česku kvůli vládním koronavirových opatřením doběhne do cíle jakéhokoliv závodu.

Ve Wintermanovi ani letos nezapomněli na charitu. Vítěz David Jílek v pondělí předal MUDr. Václavovi Chaloupeckému z Fakultní nemocnice v pražském Motole tamnímu dětskému kardiocentru darovací šek v hodnotě 200 000 Kč.