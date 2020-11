„V hokeji jsem působil na Vsetíně, v juniorce Hradce Králové, v Trutnově. V mužích Vsetína jsem skončil na konci první prvoligové sezony,“ přiznává 23letý univerzál.

„Pak jsem ještě působil v druholigových týmech Valašského Meziříčí a Nového Jičína, ale nebylo to na uživení. Dal jsem logicky přednost studiu na vysoké škole a civilnímu zaměstnání,“ přiznává hráč aktuálně posledního celku vsetínské III. třídy skupiny B.

Jak jste se dostal k fotbalu?

Bylo to v dorostu Ratiboře přes mého hokejového spoluhráče Josefa Mikulu mladšího, jehož otec byl mládežnickým trenérem. Mě postavili na prvním tréninku dorostu, který tehdy vedl trenér Petr Špaček, do branky. A pak už přišel zápas.

Fotbalu se věnujete asi sedm let. Mihl jste se ve Lhotě u Vsetína.

Dostal jsem se tam přes tehdejšího trenéra Semetína Miroslava Kamase. Měli zraněného "jogurta", brankáře Michala Floriána, a já jsem za ně půl roku chytal.

Déle to nešlo. Vlastně ani v současné době nemohu chytat výše, protože žiji v Brně a jezdím na Valašsko jednou za dva týdny. Proto mi hraní nebo chytání za rezervu Ratiboř vyhovuje.

Vaše záloha má tři brankáře a zároveň hráče do pole. To je celkem rarita.

Aleš Navrátil je většinou v brance, ale pak měl zranění. Já se "špacírem" (Štěpánem Procházkou - pozn. aut.) chodíme do pole. Když mi to časově na podzim vyšlo, rád jsem do super party v Ratiboři B přijel.

Jsem rád, že trenér Michal Mrlina dal zase dohromady rezervu v domovské Ratiboři, protože jak bylo SD se Semetínem, šlo to z mnoha důvodů mimo mě. Nyní je fotbal pro mě super zábavu při návratu na Valašsko.