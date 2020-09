„Nemohli jsme se rozhodnout dříve. Prostě až nyní nastala doba, že jsme naše béčko chtěli přihlásit do III. třídy,“ říká člen vedení FC Dolní Bečva Milan Matula a pokračuje: „V dubnu v době koronavirové pandemie vzešel první podnět pro založení rezervního týmu od starých pánů, kteří nebyli spokojeni s organizací a odkládáním zápasů seniorské ligy. My jsme ve vedení klubu nějak podrobně nesledovali následnou reorganizaci okresních soutěží a pak za námi starší hráči přišli, že vlastně by v nové skupině III. třídy hráli podobný počet zápasů jako v seniorské lize, ale lépe organizovaně. My jsme do toho začali po uvolnění opatření a anulování předešlé sezony stavět nový první tým mužů v 1. B třídě a zjistili jsme, že máme 24 hráčů.“

Do dění se vložil dnes již bývalý trenér prvního týmu Radek Maléř. „Radek oslovil současné i bývalé hráče a zjistili jsme, že rezervní tým by fungoval počtově i kdyby nebyl vyloženě závislý jen na starých pánech. K 24 hráčům totiž má v zimě přibýt dalších pět. Vrátili se nám také kluci z ciziny. My jsme chtěli v béčku dávat prostor těm hráčům, kteří výkonnostně nebo časově by neměli takovou minutáž v prvním týmu v krajské soutěži. Vedení OFS Vsetín souhlasilo, že bychom naskočili do III. třídy skupiny B a obsadilo volné místo v rozlosování. Podmiňováno to bylo souhlasem všech klubů a tam jsme bohužel narazili,“ pokračuje Milan Matula.

A tak rezerva Dolní Bečvy může naskočit až do sezony 2021/2022. „Cítíme tady určitou hrozbu toho, že za rok nebudeme mít tak dobrý stav co se týká počtu hráčů. Je to dlouhá doba. Každopádně se budeme snažit ten tým držet pohromadě přípravnými zápasy třeba i v kategorii starých pánů. A za rok už to vyjde,“ dodává za vedení FC Dolní Bečva Milan Matula.