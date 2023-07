/FOTOGALERIE/ Mimořádný zájem diváků a fanoušků poutá letošní ročník cyklistické Czech Tour, v jejímž pelotonu je i čtyřnásobný vítěz Tour de France, britský fenomén Chris Froome. Ten přilákal zástupy lidí také na Pustevny, kde finišovala druhá etapa závodu. Neodradil je ani déšť.

Cyklistická Czech Tour zavítala do Olomouce, kde odstartovala 2. etapa. Chris Froome rozdával podpisy a fotky. | Video: Deník/Ivan Němeček

Druhou etapu největšího cyklistického závodu v Česku, která vedla z Olomouce na Pustevny a měřila 167 kilometrů, vyhrál nakonec Florian Lipowitz ze stáje Bora-Hansgrohe.

Největší jméno na startu je ve výsledkové listině vedeno na 126. pozici se ztrátou více než 22 minut na vítěze.

Nejlepším z Čechů byl čtvrtý Adam Ťoupalík (Elkov-Kasper), jenž projel cílem s mankem 25 sekund na vítěze. Dosud vedoucí závodník Itamar Einhorn po lehkém pádu etapu nedokončil.

Kudy se jede



Zatímco čtvrteční první etapa největšího cyklistického závodu v Česku protáhla cyklisty z Prostějova přes Drahanskou vrchovinu do Uničova, druhá etapa zamířila z Olomouce na východ do Beskyd s cílem na Pustevnách.

V sobotu se peloton vydá z Moravské Třebové na Červenohorské sedlo a poslední čtvrtá etapa v neděli zavede závodníky ze Šumperka přes Červenohorské sedlo a Bruntál do cíle ve Šternberku.

