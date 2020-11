„Rozhodně teď nebudeme vykřikovat, kam bychom to mohli dotáhnout. Važme si toho, že jsme na nějaké vítězné vlně a mančaft šlape. Za týden to může být zase jinak,“ podotkl po důležité sobotní výhře domácí kouč Michal Tonar.

Hostující tým přijel do Zubří bez dvou hráčů základní sestavy a dokonce bez hlavního trenéra. Všechny vyřadila karanténa. Přesto to na jejich výkonu nebylo poznat. Od první minuty se oba týmy přetahovaly o každý míč a hra byla vyrovnaná. Po většinu první půle to byli ale spíše hosté, kteří tahali za kratší konec provazu.

„Celý týden jsme se připravovali na hru Zubří, ale v prvních poločas jsme domácím darovali asi šest míčů našimi technickými chybami. Věděli jsme, že Jurka vypíchává balóny, přesto nám jich snad pět sebral,“ kroutil hlavou vedoucí mužstva Frýdku-Místku Zdeněk Verlík, jehož tým prohrával o poločase 12:14.

Klíčový oddechový čas

Ani na začátku druhé půle se obraz hry nezměnil. Ve 39. minutě sice Zubřané utekli na 20:15, ale poté přišel výpadek. Následující desetiminutovku nevstřelili branku a bylo zaděláno na drama. Čtyři minuty před koncem zápasu vedlo Robe už jen o jediný gól a trenér Tonar bral oddechový čas. Ten se nakonec zdál jako klíčový. Z následujícího útoku totiž Valaši opět odskočili a vítězství si už nenechali sebrat.

„Bylo to těžké utkání a poprvé, kdy jsme museli rozhodovat zápas v posledních pěti minutách. Jsem rád, že to kluci zvládli! Ve vypjatých situacích na konci zápasu, kdy se to opravdu lámalo, dokázali být v klidu a dohrát to bez nějaké technické chyby. To je pro mladé hráče velké plus a doufám, že si z toho vezmou ty dobré věci do dalších zápasů,“ přeje si domácí trenér Tonar.

Spokojený byl především s výkonem defenzivy, za kterou podal vynikající výkon mladý brankář Mizera. „Dnes byla obrana solidní. V útoku to chce za mě ještě trochu víc pohybu. Ale jinak chci poděkovat celému mužstvu za týmové pojetí hry. Od brankáře vzadu, po fungující obranu až po klid a trpělivost vepředu. Mám pocit, že se kluci zlepšují zápas od zápasu,“ dodal kouč Tonar.

Jedinou kaňkou zápasu tak byly prázdné tribuny. Dle nařízení vlády se hrálo bez diváků. „Musíme být pokorní a být rádi, že jsme dostali výjimku a můžeme po těch čtyřech týdnech vůbec hrát. Važme si každého kola, které se odehraje. Stále však zůstávám optimistou a věřím, že se do léta dočkáme znovu plných hal,“ uvedl na závěr trenér Tonar.

Autor: DAVID JANOŠEK

HC ROBE ZUBŘÍ – PEPINO SKP FRÝDEK-MÍSTEK 27:25 (14:12)

Zubří: Malina, Mizera Š. – Mizera B. 7, Mořkovský 6/1, Jurka 4, Havran 3, Dobeš 2, Válek 2, Hybner 1, Novák 1, Fiala 1, Přikryl, Jirák, Dokoupil, Palát, Hlinka.

Nejvíce branek F-M: Chudoba 9/3, Sklenák 3, Ondrušík 3, Choleva 3. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmimetrové hody: 2/1 – 3/3. Vyloučení: 4:5. Bez diváků.

DALŠÍ VÝSLEDKY: Hranice – Brno 22:22 (13:10), Maloměřice – Karviná 27:42 (10:19), Kopřivnice – Lovosice 29:36 (15:16), Jičín – Plzeň 27:34 (12:18), Dukla Praha – Nové Veselí odloženo.

1. Karviná 8 6 0 2 233:206 12

2. Plzeň 7 5 0 2 228:202 10

3. Jičín 7 4 1 2 192:172 9

4. Kopřivnice 7 4 1 2 203:19 9

5. Robe Zubří 7 4 0 3 196:196 8

6. Fr.-Místek 7 4 0 3 206:205 8

7. Lovosice 7 3 1 3 217:215 7

8. Hranice 7 3 1 3 166:165 7

9. Dukla Praha 6 1 2 3 157:169 4

10. Brno 5 1 1 3 129:135 3

11. Nové Veselí 5 1 1 3 117:128 3

12. Maloměřice 7 0 0 7 163:22 0