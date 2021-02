Ten ale po sezoně končí. Převezme po něm žezlo? „Nyní mám smlouvu u střediska mládeže, zatím jsem o změně nepřemýšlel. Nyní je předčasné se o tomto bavit,“ omluvil se Hrachovec, rovněž bývalý úspěšný házenkář, jenž se po skončení kariéry věnuje trénování. Aktuálně je koučem dorostenců Zubří.

Jaké to bylo opět trénovat první tým mužů Zubří?

Naposledy jsem byl u týmu coby asistent. I nyní jsem celou situaci bral jako zástup a byl s Michalem Tonarem neustále v kontaktu. Probírali jsme náplně tréninků, zápasové strategie. I tak to bylo zcela něco jiného, než jen trénovat dorost. Cítil jsem se pod větším drobnohledem nejen veřejnosti, stejně tak tíha zodpovědnosti byla větší.

Čím si zpětně vysvětlujete výpadek v Jičíně?

Sestava se mění. Někteří kluci onemocněli, další se vrací. Každopádně nás zde poznamenala velmi špatná střelba, chyb bylo moc. Hlavně mladí byli hodně nervózní, nepodali optimální výkon.

Jak složité bylo nastoupit do rozjetého rychlíku?

Složité a hektické. Sportovní ředitel Pepa Mazač byl v karanténě, Jirka Mika byl mimo Zubří. Moc jiných variant, než že roli trenéra převezmu, nebylo. Bylo to pro mě hodně složité. Popravdě první tým podrobně nesleduji, neznám všechny jejich herní kombinace. Poznávali jsme se za pochodu. I proto jsem nechtěl nijak zásadně zasahovat do chodu a hry, všichni jsme věděli, že jsem zde jen na týden.

S jakými poznatky předáváte Michalu Tonarovi tým?

Už jsme se o něčem bavili, popravdě nejsem oprávněný rozdávat rozumy a podobné věci. Každopádně kluci jsou na dobré cestě do play-off, věřím jim!

V sobotu je čeká osmifinále Poháru EHF. Je Zubří proti Považské Bystrici favorit?

Nastoupí proti rovnocennému soupeři, znají se, nevidím důvod, proč nemít sebevědomí.

Jste trenérem dorostu. Jak nyní v čase silných omezení trénuje?

Kluci mají individuální plány. Tím, že kluci jsou na školách a ty jsou zavřené, pro všechny je to velmi těžké. Zpětná vazba je mizivá, celé je to pro kluky psychicky náročné. Určitě tato situace poznamená nejen házenou. A zejména dorostencům při přechodu do mužů bude tréninkový počet hodin chybět.