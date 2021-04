„Jedno víme jistě, chceme naši osmou pozici po základní části vylepšit. Nejlépe být pátí, formu a kvalitu na to máme,“ hřímá před svými posledními čtyřmi duely sezony ve službách Robe zkušený kouč Michal Tonar. Ten již na novou sezonu podepsal smlouvu v pražské Dukle. „Už to na mě někteří zkoušeli, ale opravdu odcházím. I když tady opravdu cítím velký hráčský potenciál, mladíci udělali velký pokrok,“ smekl.

S odstupem, jak hodnotíte čtvrtfinálovou sérii?

Z naší strany byla velmi dobrá, bohužel se smutným koncem. Všichni jsme si ve vyrovnané sérii moc přáli postup a byli mu velmi blízko. Bohužel poslední zápas nám nevyšel, s tolika technickými chybami to prostě nešlo. Každopádně velký díky za bojovnost, přístup a předvedenou hru celého týmu!

Co rozhodlo?

V posledním duelu se toho sečetlo více, možná i únava. Třebaže Karviná byla pod tlakem, my si jej možná udělali ještě větší, než by bylo zdrávo. Škoda. Ukázaly se také větší zkušenosti soupeře, navíc my se sedmi dorostenci jsme prostě nejlepší celek po základní části nemohli honit. Z tohoto pohledu musíme být se čtvrtfinále spokojení.

Ruku na srdce, čekal jste před sérií, že byste mohli tak potrápit Karvinou?

Ne. Zlom k lepšímu přišel od pohárové série s Velenje. I když jsme prohráli, šli jsme herně nahoru, mladíci získali sebevědomí a šli prudce nahoru.

Co chybělo k zázraku a skalpu vicemistra?

Kdo ví, jak by vše dopadlo, kdybychom zvládli sedmičkový rozstřel ve třetím zápase a šli do vedení. Na kdyby se ale nehraje. Nám asi chybělo více štěstí a v posledním zápase více klidu. Zde nám asi vinou únavy odešla sportovní forma. Každopádně jsme Karvinou přinutili hrát do konce naplno. Ani na minutu si nemohla vydechnout. Každopádně jsme ji během dvou týdnů v řádné hrací době jednou porazili a dvakrát remizovali. To je skvělý výsledek.

Získá Karviná titul?

To je otázka. Těžko říci, o kolik jsme ji připravili sil. Každopádně medaile si rozdají Karviná, Plzeň a Dukla, akorát je težké odhadnout, kdo jakou. Lovosice podle mne skončí bramborové.

Jak moc jste musel hráče utěšovat? Byly v kabině i slzy zklamání?

Pro většinu kluků to bylo první play-off a zklamání bylo velké. Všichni byli hodně naštvaní, většina se uzavřela do sebe. Cesta domů byla klidná, ale spíše bez pláče. Nyní potřebujeme odehrát dobrý zápas, nejlépe již nyní v neděli s Frýdkem-Místkem a vytvořit si náskok.

Ve čtvrtfinále ohromně vyrostl Lukáš Mořkovský. Souhlasíte?

Rozhodně, byl naším tahounem a kanonýrem, ukázal svůj potenciál. Na jeho věk měl parádní tah na bránu, v klíčových okamžicích neztrácel hlavu. Bohužel ve středu se i na něm již únava podepsala, stejně jako osobka.

Měl by se stát tahounem Zubří v další sezoně?

Hlavně vše musí unést v hlavě. Jinak asi ano, je odchovanec se vztahem ke klubu. Ale nejen on, fantastický byl i Šimon Mizera v bráně. Je tam nyní generace, která se zná od žáků a většina udělala ohromný progres a mohou to dotáhnout hodně daleko, být velkými hráči. Až je mi líto, že s tímto týmem nebudu pokračovat. Už to na mě zkoušeli, abych zůstal, a i mé rozhodnutí v zimě nebylo lehké. Je tady velká budoucnost.

Nyní vás čekají dvě série hrané pohárovým způsobem, kdy coby nejhorší po základní části budete vždy začínat doma. Je to nevýhoda?

Svazoví funkcionáři říkají že ano, ale já si myslím opak, beru to pozitivně. Doma si můžeme a budeme chtít udělat náskok. Je dobře, že s Frýdkem-Místkem začínáme až v neděli, máme den volna navíc. Den předtím se totiž u nás hraje kvalifikace českých házenkářek se Švýcarskem o postup na MS. Každopádně i když Frýdek stejně jako další v naší skupině jsou zkušenější než my, jsme i přes vyřazení v laufu, máme zdravé sebevědomí a budeme to chtít potvrdit.