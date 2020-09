Valaši se tak nemusí obávat dlouhé cesty na Kypr ani souboje s extraligovým Novým Veselí, které bylo rovněž v osudí.

„Po sportovní stránce jsem s losem spokojený. Švýcarská liga není nic brutálního a věřím, že si za ty dva měsíce dokážeme sehnat dostatek informací na to, abychom byli na zápas připravení,“ dodal zuberský kouč Tonar.

Ve švýcarském týmu v minulosti působila řada Čechů. Hrály zde reprezentační střední spojky Babák se Zdráhalou, v letech 2011 až 2015 vedl St. Gallen český reprezentační trenér Jan Filip. Svou zářivou kariéru zde rozbíhal i Filip Jícha.

„Ve Švýcarsku hrálo vždy hodně cizinců a zkušených hráčů. I můj syn to tam vloni zkoušel, takže získat informace určitě nebude problém,“ zopakoval trenér Tonar, pro jehož tým to bude historicky první měření se švýcarským týmem v evropských pohárech.

V nich se představí Zubřané po osmileté pauze. Švýcarský St. Gallen se do pohárů vrací po tříleté odmlce. Tehdy ve Vyzývacím poháru vypadl v osmifinále se slovenským týmem Šaľa. „O našich ambicích zatím nechci příliš hovořit. Uvidíme, co přinese první zápas a od toho se budeme moct odrazit. Já hlavně chci, aby se nám dařilo v naší lize a abychom podávali takové výkony, co na konci přípravy,“ uvedl trenér Zubří Tonar.

Druhé kolo Evropského poháru je naplánováno na 14. nebo 15. listopadu, odveta bude následovat o týden později. Účast v Evropském poháru může ještě zhatit koronovirová situace a z ní plynoucí omezení.

„Bohužel ke klasickým výdajům se můžou přidat i testy na Covid-19 a další hygienická opatření dle semaforu MZV. Pokud bychom museli před i po poháru na testy, nebo jít po příjezdu do karantény, tak si naše působení v Evropském poháru neumím představit,“ připomněl v minulých dnech rizika účasti v pohárech manažer zuberského klubu Michal Balhárek.

Házenkářům Zubří začíná sezony již tuto sobotu, kdy v prvním kole Extraligy zajíždí na palubovku Brna. (dj)