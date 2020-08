Užší okruh možných soupeřů znají extraligoví házenkáři Robe Zubří. Valašský tým se po osmileté pauze představí ve druhém kole Evropského poháru, nástupci dosavadního Vyzývacího poháru. Aby se zabránilo dlouhému cestování napříč kontinentem, rozhodlo se EHF rozdělit přihlášené týmy do tří zón dle geografické blízkosti. Zubřané tak mohou narazit na švýcarský TSV St. Otmar St. Gallen, rakouský SC kelag Ferlach, kyperský Parnassos Strovolou, italskou Cassano Magnago, slovinské RK Gorenje Velenje nebo extraligové TJ Sokol Nové Veselí.

Házenkáři Zubří. Ilustrační foto | Foto: Deník / David Janošek

„Neočekávali jsme, že EHF takto zareaguje, i když vnímáme, co se děje v celém světě. Rozdělení do košů je pro nás z ekonomického pohledu samozřejmě výhodné, tedy až na kyperského soupeře, který by pro nás byl naopak finančně velmi náročný. Ze sportovního hlediska by pro diváky i samotný sportovní zážitek byla nejlepší konfrontace s Gorenje Velenje či se švýcarským Sankt Gallen,“ uvedl k možným soupeřům manažer zuberského klubu Michal Balhárek.