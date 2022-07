Úmysl či nedbalost? Příčinu požáru v Českém Švýcarsku mohou objasnit drony i psi

„To, co se děje, máme na očích. Věříme, že se to podaří zastavit,“ řekl Jan Matějka, sekretář fotbalového klubu z Bynovce, obce přibližně na půl cesty mezi Děčínem a Hřenskem. „Věříme, že to k nám nedojde. Před nám je ještě Janov a Arnoltice. Kdyby se tak stalo, byla by to katastrofa,“ dodal funkcionář.

Případný krizový scénář zatím není na stole, fotbalisté jsou ale připraveni na jakékoli řešení. „Pokud by došlo k nejhoršímu, jsme připraveni vyklidit kabiny a udělat všechno, co bude v našich silách. Tady potom končí les, je tady pole. Případný oheň by se tady asi lépe zastavil,“ myslí si Matějka.

Okolí Hřenska bývalo malebnější

Zpráva o ničivém požáru zasáhla i děčínského rodáka Tomáše Krause, legendu českého skikrosu a dvojnásobného mistra světa. „Požáry člověk vnímá tak, že se to prostě stává. Tím, že je to kousek od Děčína, tak to samozřejmě vnímám daleko víc. Je to hrozné. Udělá to velké škody,“ řekl Kraus pro Deník.

ONLINE: Požár v Českém Švýcarsku stále zuří, okolí se zahalilo do kouře

„Hřensko a okolí Pravčické brány samozřejmě znám, naposledy jsem tam byl minulý rok. Už tehdy to tam nebylo tak malebné, jako kdysi, taky to tam bylo docela oholené. Akorát jsem se vrátil z Itálie, kde je taky šílené vedro. Až se trochu oklepu, určitě se rád zapojím a budu se snažit nějak pomoct,“ uvedl bývalý reprezentant.

Kouř cítil až v Nymburku

Úspěšný kanoista (a rovněž dvojnásobný mistr světa) Martin Fuksa má sice kořeny v Polabí, ale ke krajině Českého Švýcarska si našel vztah před dvěma lety, kdy tam natáčel dokument. Tamní přírodní krásy, které nyní čelí ohni, ho ihned okouzlily.

„Byl jsem v Hřensku poprvé a tamní soutěsky byly úžasné. Kvůli covidovým opatřením jsme tam byli jen se štábem. Mohl jsem pádlovat v kánoi, ale nesměl se dotknout břehu. Bylo tam absolutní ticho, prázdno a klid,“ zavzpomínal Fuksa.

Kouř z Českého Švýcarska opět zasáhne Prahu, odhaduje meteorolog

„O to víc mě zneklidňují zprávy, že v těch místech, kde jsem jezdil, zuří obrovský požár. Nevím, jestli to je přesně tam, ale určitě se v soutěskách děje něco hrozného. Jen mě napadá, jestli se podaří některým ptákům a zvěři utéct před plameny, a jak se bude příroda vzpamatovávat a obnovovat až to peklo skončí. Je to tragédie. Samozřejmě největší pro lidi, kteří tam žili,“ řekl Fuksa s tím, že kouř z ničivého požáru cítil i v rodném Nymburku.