Po zkušenostech s trénováním celků nejvyšší soutěže dál zůstává u dráhy a házenou se baví. „Nemám důvod cokoliv měnit, jsem spokojen,“ potvrzuje 51letý bohatýr z ruského Krasnodaru, který ale již více jak dvacet let žije v Česku a nyní s rodinou bydlí v Zubří.

Právě problémy v přípravě, kdy vsetínská hala se stala do začátku srpna očkovacím centrem, v něm nevzbuzovaly zrovna klid a nadšení. „Trénování a doprava na tréninky do Rožnova byly komplikované, ale vše jsme naštěstí zvládli. Co nás nezabilo, to nás snad posílí,“ je optimistou Titkov, jenž oproti poslední sestavě udělal dvě změny.

A podle všeho k lepšímu. „Podařilo se nám kádr ještě zkvalitnit o kanonýry z Hranic. Spojka Michal Indrák bude tvrdit hudbu ze spojky a levoruký Petr Magrla z pravého křídla,“ upřesnil Titkov, který sice ve Vsetíně působí již druhou sezonu, ale o víkendu to bylo jeho teprve sedmé utkání na lavičce. „Doufám, že už nás covid neochromí a soutěže se dohrají. Protože ale po tak dlouhé pauze je vše syrové, těžko odhadovat naše či jiné ambice. V jednom ale máme jasno, chceme vyhrát každý zápas!“ usmívá se šibalsky zkušený a úspěšný kouč.

Pokuzd by se tak ve většině případů stalo, Vsetín by mohl pomýšlet na první místo a postup.

O takových ambicích ale na Valašsku nikdo nemluví. „Nemáme stanoveny žádné konkrétní cíle a o postupu se nebavíme! Prostě se chceme házenou bavit a vyhrávat. U toho bavit v neposlední řadě i fanoušky,“ má jasno lodivod Vsetína.

Hledat tak favority a aspiranty na ovládnutí I. ligy je prý složité. „Cítím, že soutěž bude vyrovnaná, pět mužstev může pomýšlet na metu nejvyšší, nechci ale být konkrétní. Bude totiž záležet na mnoha faktorech, v neposlední řadě zdraví a formě. Nejdůležitější bude vůbec konečně dohrát soutěž a vše v našich amatérských podmínkách zvládnout ve zdraví,“ přeje si Andrej Titkov.