„Tak skvělé podmínky na Noční stopu jsme neměli už několik let. Věříme, že si to malí i velcí sportovci nenechají ujít a přijedou si užít atmosféru sportování na čerstvém sněhu s neopakovatelnou noční atmosférou. Registrace stále probíhá na www.valachytour.cz, přihlášení bude možné i přímo na místě v den závodu v hotelu Galik. Ve stopě je nyní kolem 40 centimetrů sněhu. V poledne před závodem ještě obecní úřad trasu čerstvě upraví rolbou, za což mu tímto děkujeme,“ říká ředitel závodu Bohuslav Komín.

Noční stopa Valachy odstartuje jubilejní 10. ročník seriálu DATART VALACHY TOUR, který zahrnuje během celého roku celkem čtyři závody v různých disciplínách. Při akcích mohou závodit nejen dospělí, ale i děti. Stejné to bude i na Noční stopě Valachy.

V sobotu 5. února v 16 hodin odstartují závody dětí, přičemž ty nejmenší do 6 let soutěží v běhu a ty starší na běžkách s intervalovým startem na trasách od 700 m do 2,7 km.

Hlavní závod dospělých, rovněž s intervalovým startem, začne v 18 hodin. „Závodníci si letos poprvé mohou vybrat ze dvou distancí: jeden okruh dlouhý 7,5 km, nebo dva okruhy v délce 15 km. Podmínkou účasti je použití čelovky a také dodržení současných vládních nařízení,“ doplnil Bohuslav Komín.

Během závodu bude na místě servis lyží, půjčovna běžek, stánky se zimním oblečením a vybavením, DATART chill out zóna, GoGEN stánek pro děti, zájemci si mohou nechat namazat běžky za symbolický poplatek.

Připravena bude také laser show a celý závod bude snímán čtyřmi kamerami a vysílán živě na internetu a na velkoplošné obrazovce na místě. Na své si tedy přijdou i fandící diváci.

V hotelu Galik budou mít návštěvníci k dispozici občerstvení v podobě kyselice, guláše, frgálů a bavorských vdolků. Další možnost k posilnění nabízí blízké Bistro Razula, příležitost k zahřátí po závodě zase blízké Wellness Horal s termálními bazény.

„Do letošního jubilejního ročníku vstupujeme s novým titulárním partnerem, jímž se stal elektro prodejce DATART. Díky podpoře DATARTu můžeme v situaci, kdy jiné sportovní akce nepřečkaly covidové období, nejen pokračovat v pořádání závodů v již zavedené kvalitě, ale také je dál vylepšovat a rozvíjet. Nově například závod BIKE VALACHY rozšíříme z jednoho dne na dva, budeme z akcí vysílat live stream a můžeme zachovat symbolické startovné závodů dětí,“ uzavřel Bohuslav Komín.