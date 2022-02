Prvních deset minut zápasu bylo hodně vyrovnaných a na palubovce nebylo poznat, že hraje aktuálně třetí tým s posledním. Pak se Zubřanům podařilo odskočit na pětibrankový rozdíl, který si udrželi i do přestávky.

„Dneska hrálo Zubří výborně. S prvním poločasem musím být s naším týmem jako trenér spokojený. Hráli jsme bez klasického pivota, všichni tři nám před zápasem odpadli. Museli tam alternovat ti, kteří tam nejsou zvyklí hrát. Nevyšel nám začátek druhého poločasu, kdy se Zubří dostalo do laufu a předvádělo opravdu pěknou házenou,“ hodnotil maloměřický kouč František Urban.

Zubřané po přestávce na svého soupeře skutečně vlétli a dlouho si drželi tempo jedné branky za minutu. Za stavu 23:16 dali osm gólů v řadě a o výsledku zápasu bylo rozhodnuto. Skóre se nakonec zastavilo těsně pod čtyřicítkou.

„Brno hrálo otevřenou házenou a jsem strašně rád, že zápas nechtěli rozsekat a pokazit divákům, kterých dnes přišlo nejvíc za celou dobu, co tady jsem. Ve druhém poločase jsme neskutečně tlačili na plyn, dostali jsme se do laufu a taky jsme rotovali sestavu. Chtěli jsme do toho šlapat a vyzkoušet si hrát šedesát minut naplno. Viděli jsme jen tu jejich bránu a hrnuli jsme se na ni,“ chválil kouč Zubří Dávid, kterého kromě výsledku potěšil i další moment.

„Půlroku tady hledám třetího sedmičkáře a dnes jsem ho konečně našel,“ mrkl po utkání s úsměvem na zuberského navrátilce Bechného, který v sobotu proměnil všechny tři své sedmimetrové hody.

DAVID JANOŠEK

ROBE ZUBŘÍ – MALOMĚŘICE BRNO 39:22 (17:12)

Zubří: Malina, Mizera, Krůpa – Jurka 6, Mořkovský 6/2, Mazurek 4, Mičkal 4/1, Cibulec 4, Bechný 3/3, Mika 3, Havran 3, Dokoupil 3, Palát 2, Fiala 1, Pšenica, Přikryl,.

Nejvíce branek Maloměřice: Kučera 6/2, Zeman 4, Koubek 3. Rozhodčí: Veselý, Zelenka. Sedmimetrové hody: 7/6 – 5/4. Vyloučení: 3:5.

Další výsledky 19. kola: Dukla Praha – Kopřivnice 37:33, Jičín – Lovosice 29:26, Nové Veselí – Hranice 27:23.

1. Plzeň 18 16 0 2 592:444 32

2. Karviná 17 16 0 1 517:439 32

3. Zubří 19 15 0 4 589:501 30

4. Lovosice 19 11 0 8 566:544 22

5. Dukla Praha 19 9 2 8 539:525 20

6. Brno 17 8 3 6 487:488 19

7. Nové Veselí 18 9 0 9 494:508 18

8. Kopřivnice 19 8 0 11 557:547 10 16

9. Frýdek-Místek 17 4 2 11 477:493 -16 10

10. Jičín 16 5 0 11 443:469 10

11. Hranice 19 2 0 17 417:561 4

12. Maloměřice 18 1 1 16 439:59 3