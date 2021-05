AKTUALIZOVÁNO/ Bravó. Na vytoužené páté místo nakonec dosáhli extraligoví házenkáři Zubří. Valaši totiž na výbornou navázali na týden staré pětigólové domácí vítězství také v sobotní odvetě série o 5. místo v Kopřivnici porazili svého rivala 33:31, když zejména po přestávce vedli místy o osm branek.

Extraligová házenkáři Zubří (ve žlutém) v sérii o 5. místo doma porazili Kopřivnici 31:26 a v odvetě vyhráli na půdě soupeře 33:31. | Foto: Deník/Martin Břenek

„Nejlepší loučení je samozřejmě vítězstvím. Jen škoda, že to nebylo finálové,“ rozesmál se trenér Zubří Mihal Tonar, jenž i současný výsledek považuje za úspěch. S mladým týmem se dokázal zlepšovat prakticky zápas od zápasu a umístění za kvartetem nejlepších je úspěch. „To rozhodně! Před sezonou bych to nejen já bral všemi deseti. Pro tento tým to je momentálně maximem,“ cítí kouč. „Musíme zůstat oběma nohama na zemi. Jsem hodně šťastný za kluky, že jsme dokázali v mezích možností dosáhnout na 5. místo. Navíc se nikdo vážně nezranil, což beru jako druhou výhru,“ zdůraznil trenér, jenž před večerním odjezdem domů stihl s vedením klubu slavnostní oběd.