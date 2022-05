K tomu, aby si ji mohl pověsit na krk, potřebuje se spoluhráči dovést poslední bod z palubovky Pražanů. Dosud však platilo pravidlo můj dům, můj hrad a domácí celek vždy jednoznačně zvítězil.

„Je to tak. My se celou sezonu snažíme v domácích zápasech vyhrávat, ať přijede kdokoliv. S fanoušky v zádech se nám hraje fantasticky a celkem nám to vychází,“ pochvaluje si zuberský brankář.

V sobotu jste už o přestávce vedli o sedm branek, ideální poločas?

Bylo to hodně komfortní. V házené se ale může stát cokoliv, což známe ze zápasu právě s Duklou, se kterou jsme v základní části prohrávali doma ve čtyřicáté minutě o osm branek a ještě jsme to stihli otočit. V sobotu jsme nenechali nic náhodě, nic jsme nemohli vypustit.

Mají mečbol! Zubřané skvěle zvládli druhý domácí duel a jsou blízko bronzu

Přesto vstup do druhé půle zrovna dvakrát nevyšel.

Nebyl ideální, ale naštěstí jsme se včas našli a celkem v klidu to dohráli až do konce utkání. V poslední části jsme přestali chodit do rychlých útoků a takticky tahali čas. Aby se nestalo, že by nás trestali rychlými útoky a vrátili se zpět do zápasu.

Je to jejich největší zbraň?

Dukla vždycky hrála strašně rychle a pod trenérem Tonarem ještě zrychlila. Připravovali jsme se na to, že se musíme vracet rychle zpět do obrany. Nedostali jsme tentokrát tolik gólů z rychlých útoků jako v prvních dvou zápasech, svou agresivitou jsme je eliminovali.

Nemrzí zpětně nepovedený druhý zápas v Praze?

Bereme to jako ponaučení pro příští utkání. V hlavách jsme asi mysleli, že to půjde samo. Nastoupili jsme vlažně, Dukla na nás vletěla a nedokázali jsme na to reagovat. V útoku jsme měli plno technických chyb. Když jsme se dostali do šance, tak jsme ji neproměnili. Prohrávali jsme osobní souboje, ani nám brankářům se nedařilo. Byl to od nás všech špatný zápas.

Co udělat, aby se to neopakovalo?

Musíme si to v hlavách nastavit stejně jako v sobotním domácím zápase, kdy jsme hned ze startu vedli o tři branky. Tvrdou obranou přerušovat jejich hru, aby jim to nešlo rychle z ruky do ruky.

Tesařík: Nejdůležitější bude znovu čtvrtfinále. Nepotěšila ho dlouhá přesilovka

Po sezóně odcházíte do Norska. S medailí na krku by se loučilo lépe, souhlasíte?

Přesně tak, na nějaké brambory nechceme ani pomyslet (úsměv). Chtěl jsem se dostat do finále a zahrát si o první místo. Bohužel to dopadlo, jak to dopadlo, možná chybělo trochu víc štěstí. Bronz bych ale bral jako úspěch, žádnou extraligovou medaili zatím nemám.

Už jste se byl podívat do Norska?

Ještě ne. Čekám až Elverumu skončí sezóna, teď budou teprve hrát finále norské ligy. Ještě se mi nikdo neozval, zatím nevím ani kdy přesně začíná příprava.

V norštině jste pokročil?

Už jsem do toho trochu víc nahlídl. Objednal jsem si učebnici pro samouky a o volných chvílích se snažím do ní dívat (úsměv). Není to moc jednoduchý jazyk, ani nevím, jestli bych zvládl základní rozhovor.

Nejpozději v sobotu vám končí sezona, už máte naplánovanou dovolenou?

Začali jsme ji s přítelkyní plánovat, ale nic konkrétního ještě nemáme. Sezona je dlouhá, po Plzni jsme neměli ani chuť pokračovat. Hrajeme ale o třetí místo a museli jsme se dostat zpátky do toho. Snad už na Dukle sezonu ukončíme.

DAVID JANOŠEK