„Konečně jsme po reprezentační přestávce předvedli výkon, jaký se od nás očekává a jaký umíme,“ oddechl si zkušený 32letý gólman Robe, který se dokonce sám postaral o jednu trefu týmu pokusem přes celé hřiště. Druhou v této sezoně.

„Tyto statistiky si nevedu, ale v průměru jeden až dva góly za sezonu dám. Stejně jako naposledy přes celé hřiště do prázdné brány,“ směje se Malina, jenž ale v jednom případě soupeře pořádně zaskočil.

„Ještě pod vedením trenéra Titkova se mi v samém závěru po spolupráci s Tomášem Říhou podařilo dát gól sprintem přes celé hřiště. Nedat ho, asi bych tu asi nebyl,“ směje se brankář Zubří.

Z Brna jste měli před odjezdem velký respekt, ale zápas jste zvládli na výbornou. Čím to?

Perfektně zafungovala obrana a vydrželo nám to po celý čas. V neposlední řadě kluci stříleli góly, jak měli. Bylo cítit, že z nás konečně spadl nepovedený úvod po reprezentační přestávce.

Je krize za vámi?

Uvidíme. Starty po pauze jsou pro nás vždy těžké, rozjezd byl pomalý. Potřebovali jsme nějaký tým, jako Brno, který nás nakopne. Snad jsme si spravili náladu a již budeme předvádět naši hru a výkony. Cesta domů už byla poklidná, celý den byl veselý a byla sranda.

Co bylo příčinou trápení?

Těžko říci. Podle mne to nebylo o psychice, na to já nehraji. Spíše si vše potřebovalo sednout, zbavit se nepohody a drobných zraněníček . Kluci házenou umějí, jen je vždy potřeba, aby dva tři v zápase předvedli spíše nadstandardní výkony. Doteď to byl maximálně jeden, proti Kopřivnici pro změnu vůbec nikdo.

V neděli hostíte poslední Maloměřice. Bude to před vašimi fanoušky jen lepší trénink?

Po dvou domácích nevydařených výkonech čekám, že vše napravíme a ukážeme, co umíme. Rozhodně zápas neberu jako lehký trénink. Maloměřice jsou nevyzpytatelné, naposledy porazily Frýdek. Když zabojují, s posledními posilami jsou schopní zkomplikovat život nejednomu týmu.

Jaký je cíl týmu pro základní část?

Pokyn je dostat se do první čtyřky a zahájit play-off doma. Chceme samozřejmě skončit co nejvýše a výzvou je druhé místo. Když budeme hrát, jak máme, mělo by to vyjít.

Rozhodovat asi bude zápas na Dukle a pak doma s Novým Veselí. Kolik bodů je potřeba získat?

Na Dukle musíme vyhrát. Řekli jsme si, že do každého zápasu půjdeme naplno. Pokud splníme pokyny a nasazení, prostě dáme do hry vše, měli bychom vyhrát. Doma rozhodně prohrávat nechceme. Věřím, že se už zápas s Kopřivnicí nebude opakovat, tehdy se sešlo moc faktorů, co ovlivnilo náš výkon.

Jaká je z vašeho pohledu tato sezona?

Stoprocentně lepší než loňská. Hrajeme to, co chceme, daří se vyhrávat. Kabina si sedla po všech stránkách, hlavně lidsky, panuje zde dobrá nálada. Moc toužím udělat za sezonou sladkou medailovou tečku.

Budete po sezoně pokračovat?

Já určitě, pokud zdraví vydrží, smlouvu mám i na další sezonu. Házená mě baví pořád, daří se mi vše kombinovat s prací. Pořád se cítím na 19 let (smích). Slíbil jsem, že si jednou zahraji se synem od Martina Hrstky, a tomu jsou nyní tři roky, takže musím vydržet. Třeba jako Pepa Kučerka nebo Jarda Jágr. Přes padesátku ale určitě hrát nebudu.

Před sezonou došlo k obměně a omlazení brankářské trojice. Jak funguje spolupráce?

Dobře, Šimon je super kluk, výborný házenkář a jednou bude světová špička. Rozumíme si výborně na hřišti i mimo něj. Já jsem spokojen.

Šimon Mizera už dokonce nakoukl do reprezentace. Je velký talent?

Ano, asi největší v Česku. Doufám, že se dostane ven, aby své kvality ukázal. Šimon je skromný a chytrý kluk, žádný diskotékový buřič. V hlavě to má srovnáno, tvrdě maká na sobě, na trénincích si přidává. Má předpoklad dosáhnout zajímavé kariéry.

Už víte, co budete dělat po skončení kariéry? Láká vás trénování?

Zatím ne. Několikrát jsem spolupracoval s trenérem a připravoval tréninky. Když si někdo přijde pro radu, rád poradím, ale trénování mě neláká.

V klubu došlo v minulém týdnu ke změně ve vedení. Jak to vnímá kabina?

Moc konkrétních informací nemáme, volba se odehrála v době, kdy já byl v práci a kluci měli trénink. Vedení zatím za námi nepřišlo, ale věřím, že v nejbližší době nám sdělí své představy. Osobně já byl s minulým vedením spokojen.