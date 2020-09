„Konečně jsme se dočkali. Mladí dokázali, že i v nich je síla vyhrávat,“ odfrkl si po utkání nejzkušenější hráč Robe Milan Malina. „I mě se konečně povedl zápas. Všichni jsme moc šťastní, náš mladý tým potřeboval tento úspěch jako sůl,“ raduje se 33letý gólman Zubří.

„Hlavně neusnout na vavřínech. Musíme dál tvrdě makat, stále je co zlepšovat. K ještě většímu klidu na práci by nám pomohlo, když se nám podaří uspět nyní v Maloměřicích,“ má jasno Malina, jenž ale nováčka rozhodně nepodceňuje. „Jsou na tom podobně, jako my. Očekávám boj o každý míč. Snad to zvládneme,“ je optimistou Malina.

Čím jste přehráli Duklu?

Kluci konečně proměňovali šance, a mladí konečně zahráli, co měli. Dařilo se i zkušeným, bylo neskutečné, z jakých úhlů se prosazovali křídelníci Jurka s Mičkalem. Za úspěchem byl týmový výkon, ze kterého vyčnívali i Havran s Mořkovským.

Kdy jste definitivně zlomili odpor Dukly?

Prakticky jsme měli pořád navrch, ale v úspěch jsem začal věřit deset minut před koncem a o pět minut později jsem již o něm nepochyboval. Vyhráli jsme zcela zaslouženě.

Nepodepsala se na Dukle kovidová karanténa?

Na začátku to byla ta Dukla, co ji znám, šlapala dobře. Postupem času ale ztrácela dech a mi dominovali. Popravdě jsme se připravovali na silnou Duklu.

V čem byl váš sobotní výkon jiný od těch předešlých?

Především jsme nedělali tolik technických chyb, nyní jich snad bylo jen šest. To se pak jinak hraje! Také jsme byli odvážnější v útoku, nebáli se střílet. V neposlední řadě patří velký dík fanouškům, kteří nám vytvořili příjemnou atmosféru. Šlo poznat, že jich bylo více, než minule na Plzeň. Déšť je přitáhl k nám do haly a nás vybičoval k super výkonu.

Dokáže současný mladý tým zopakovat tento výkon?

To je velký otazník. Snad kluci neusnou na vavřínech. Pokud tento úspěch nepotvrdíme v Maloměřicích, pak je to k ničemu.

Duklu jste sám chvílemi přiváděl k šílenství. Čím to?

Zlepšenou obranou, bez ní bych to nedokázal! Pilířem naší defenzivy byla skvěle pracující trojice Hybner – Mořkovský – Havran. Osobně už i já jsem to potřeboval! Konečně mi zápas vyšel, v pravý čas. Moc si přeji, aby to klukům vydrželo i v dalších kláních.

Jak jste v kabině úspěch oslavili?

Nad očekávání velmi střízlivě a rozvážně. Nic bujarého se nekonalo. Nálada v kabině se zlepšila a současně se přehnaně neslaví. Je dobře, že to mladí nepřehnání. Snad se jim vítězit zalíbilo.

Na čem je potřeba ještě zapracovat?

Na všem, především na zkušenostech. Ale ty se nedají natrénovat, ale jen sbírat. Je tady řada kluků z úspěšného mistrovského ročníku dorostu, který byl ve své kategorii k neporažení. Mají obrovský potenciál, který potřebuje dozrát nějaký rok dva. Všichni musíme být trpěliví.