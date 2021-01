,,Poprvé za celou sportovní kariéru mi posezonní volno vyšlo na vánoční období. Proto jsem si pečení cukroví a zdobení vánočních perníčků maximálně užívala,“ přiznala Tvarůžková.

Cyklistka z Jarcové také dodržovala vánoční tradice.

,,Ty jsou nedílnou součástí Vánoc. Rodinu jsem proto nutila do krájení jablek, dávání šupin do peněženky, nebo pouštění lodiček. Mojí speciální tradicí byl 24. prosince dopoledne také výjezd s kamaráda na Vsácký Cáb,“ prozradila česká reprezentantka v cross country.

Mezi svátky už ale pozvolna začala s tréninkem na novou sezonu.

,,Silvestra jsem původně měla trávit s kamarády na chatě. To jsem ale odpískla. Snažím se být zodpovědná. Jako profesionální sportovec v této covidové době nemůžu riskovat. A tak jsem příchod nového roku oslavila v klidu doma u televize.,“ svěřila se Tereza Tvarůžková.

Ta si 1. ledna nejprve chvíli přispala. Odpoledne už ji ale čekal vytrvalostní trénink. První den v každém roce se totiž řídí heslem: ,,Jak na Nový rok, tak po celý rok“.

Tvarůžková měla a má ve vánočním i povánočním období i další výzvu.

,,Když si dám kousek cukroví navíc, tak si i v tréninku přidám kilometr navíc,“ je na sebe přísná.

Posezonní volno jí v těchto dnech však definitivně skončilo.

,,Pomalu se vracím do svého tréninkového režimu,“ upozorňuje dále bikerka z Valašska.

Leden a únor má hodně nabitý. Čeká jí měsíční soustředění a dokonce už i závody v Turecku. Po návratu z Turecka se bude připravovat na Světové poháry.

,,V nich bych chtěla závodit v short tracku i v cross country. Všechno ale záleží na tom, jaká bude situace s pandemií koronaviru. Za normálních okolností by mým hlavním vrcholem sezony 2021 měl být start na mistrovství světa v italském Val di Sole. Tam si ale nejprve musím vybojovat nominaci. Bude to však velmi těžké, protože letos první rok budu závodit v elitní ženské kategorii. Chtěla bych také objet všechny Světové poháry a uspět na mistrovství republiky. Dalším z mých osobních cílů je pak přispět body do UCÏ rankingu na olympijské hry v Tokiu,“ plánuje dvaadvacetiletá Tereza Tvarůžková.