Letošní mezinárodní akce nabídla vskutku velkolepá představení. Vše přitom začalo na trase A, na které se rozhodovalo do posledních okamžiků.

Sedmnáct kilometrů před cílem se do sedmi vteřin vměstnalo trio Jaroslav Kulhavý, Kristián Hynek a Matouš Ulman. Posledně jmenovaný nezachytil závěrečný nástup svých kolegů, kteří se do cíle přetahovali o vedoucí pozici. Už to vypadalo na výhru Hynka, na trati 117 km se však nakonec radoval olympijský vítěz z Londýna Jaroslav Kulhavý.

„I když to bylo náročné, tak jsem si závod relativně užil. Mám za sebou těžký tréninkový blok v Alpách, takže úvodních osmdesát kilometrů jsem byl unavený. Soupeři jeli výborně, ve stoupáních byli lepší než já, mně pro změnu vycházely sjezdy," prohlásil krátce po vítězství pětatřicetiletý Jaroslav Kulhavý.

Přesně půl hodinu po triumfu Kulhavého se do cíle přiřítil nový vládce té nejnáročnější disciplíny – Force Obr. Na téměř sto osmdesáti kilometrové trati poprvé vyhrál Tomáš Višňovský, jenž v uplynulé sezóně opanoval kategorii A. Letos si podmanil také OBRa, když s výrazným náskokem za sebou zanechal dva nejlepší závodníky uplynulého ročníku – Michala Bubílka a pětinásobného vítěze Jana Jobánka. Loňský držitel titulu v této kategorii za Višňovským zaostal o více než dvacet minut.

„Během posledních kilometrů už mě to ani nebavilo," pronesl s úsměvem Tomáš Višňovský, který se tak v sedmileté historii této tratě stal třetím vítězem. V roce 2017 se to podařilo ještě Janu Fojtíkovi.

„Na horském kole jsem větší závod neodjel, čehož si pochopitelně cením. Jel jsem si své tempo, obě dvě trasy jsou velmi náročné. Nedokážu popsat, která z nich je složitější. Příští rok určitě přijdu znovu rád," potěšil slovenský závodník fanoušky Drásala.

Sábliková dominovala

O více než hodinu později do cíle dojela také nejlepší ženská závodnice ze 117 km. K radosti zdejších diváků se jí stala rychlobruslařka Martina Sáblíková, jež svoji dominanci potvrzovala po většinu závodu.

Po necelých dvou a tří čtvrtě hodinách se pyšnila náskokem dvanácti minut na své pronásledovatelky. Ve druhé polovině své vedení ještě rozšířila, druhá Kateřina Drhová na šestinásobnou medailistku z olympijských her ztratila více než čtvrt hodinu. Po dojezdu Sáblíkové bylo evidentní, kolik do celého závodu vložila nejen fyzického úsilí.

„Celkově to bylo vydařené, tedy až na to bahno, které mi dalo zabrat úplně nejvíce. Během celého závodu jsem měla tři krize, vždy mi to však paradoxně pomohlo. Věděla jsem, že to bude hodně bolet, což se mi také potvrdilo. Po stovce jsem si říkala, že už nebudu jíst, takže přibližně poslední tři kilometry jsem si protrpěla. Prakticky zde nebyl žádný kousek, kdy bych se mohla na chvíli najíst a mít takovou pohodu," prohlásila vyčerpaná třiatřicetiletá Sáblíková, kterou hned od neděle čeká soustředění na Slovensku.

Radek Štohl