/FOTOGALERIE a VIDEO/ Nejrychlejším mužem tradičního cyklistického závodu Bike Valachy v konkurenci čtyř stovek velkých i malých sportovců ve Ski areálu Bílá v Beskydech se stal Michael Zeťák, který v sobotu o čtyři sekundy porazil druhého Matěje Průdka a o necelou minutu třetího Karla Hartla. Mezi ženami obhájila loňské zlato Monika Kučerová. Součástí byly opět i dětské závody pro cyklisty od 3 do 15 let.

Ve Ski areálu Bílá proběhl v sobotu tradiční cyklistický závod Bike Valachy. Vítězem se stal Michael Zeťák. | Video: Žáčková Martina

Oba nejrychlejší sportovci ovládli čelo hlavního závodu hned od začátku. „Jeli jsme spolu, jsme kamarádi, tak jsme se i střídali. Matěj se cítil hůř v kopcích, ve sjezdech mu to šlo líp. Nakonec rozhodl poslední kopec, kde jsem mu ujel. Ještě jsem závod tady na Bílé nejel, ta trasa byla moc pěkná, přírodní, za mě tak akorát. Dnes se mi jelo super,“ pochvaloval si Michael Zeťák, kterého zaujalo i zpestření trasy o výjezd po části sjezdovky, kde většina závodníků kolo tlačila. „Taky jsem to málem nevyjel. Na tohle je potřeba mít něco v nohách,“ dodal vítěz, jenž 47 kilometrů dlouhou trasu zajel v čase 1:58:29.

Pravidelní účastníci Bike Valachy Bílá ocenili změny na trase, kterou letos organizátoři ještě víc zavedli do terénu a do lesů, částečně i na Slovensko. „Opravdu moc pěkné, hlavně ten krásný trail kolem hranice,“ chválil stříbrný Matěj Průdek, který v roce 2022 obsadil třetí místo. „Hřebenovka byla víc technická a to mám ráda. Nová trasa je za mě určitě lepší,“ doplnila jej vítězná žena Monika Kučerová. „Jen mohlo být trochu chladněji,“ podotkla s úsměvem.

Pořadatelé navíc letos závod rozšířili ze dvou závodních tras na pět, aby různorodou náročností oslovili i méně zdatné cyklisty a hobby sportovce. „Velmi příjemně nás překvapil zejména velký zájem o Rodinný závod dvojic. Zapojilo se do něj čtyřicet sportovců, vesměs dětí s tatínky, ale nechyběli ani dědečci či maminky. Společné sportování s dětmi má velký smysl a chceme ho i nadále podporovat. Proto bude rodinná kategorie zařazena i na našem dalším, letos již posledním závodu Běhej Valachy 19. října ve Velkých Karlovicích,“ uvedl ředitel DATART Valachy tour Bohuslav Komín.

Závod Běhej Valachy nabídne dvě trasy pro dospělé v délce 6 a 12 kilometrů. Po kratší trase povede i nový Rodinný závod. Vedle toho bude pro malé sportovce opět připraveno šest tras v šesti věkových kategoriích v rámci Dětské Franz Josef Kaiser Valachy tour. V den Běhej Valachy budou současně vyhlášení i absolutní vítězové celého seriálu.

