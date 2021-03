Kolik má biatlonový oddíl v Rožnově pod Radhoštěm v současné době členů?

Aktuálně máme registrovaných 23 mladých biatlonistů ve věku od 9 do 16 let. Až to situace dovolí a budeme moct zase trénovat, tak v jarním období uspořádáme nábor nových členů ročníku narození 2010 a mladších. O náboru budeme informovat na internetových stránkách našeho klubu.

Kdo v Rožnově pod Radhoštěm patří k největším talentům?

V otázce talentů bych byl zdrženlivý. Je těžké ve 13. letech, nebo 14. letech o někom říct, že je talent. V tomto věku někteří dospívají rychleji, vyčnívají nad svými vrstevníky a jsou nazýváni ,,talenty“. Uplynou dva až tři roky, karta se obrátí a biatlonista, který v žákovských kategoriích sbíral spoustu medailí prohrává s kdysi ,,netalentovaným“ soupeřem. Děti musejí hlavně chtít trénovat a postupem času se pílí a vytrvalostí vypracují. Příkladem toho může být závodník, se kterým jsem na Olympiádě dětí a mládeže v roce 2010 v Libereckém kraji startoval v biatlonové štafetě Zlínského kraje. V té době odborníci za talenty označovali některé jeho jiné vrstevníky, než byl právě on. Postupem času z něho ale vyrostl stabilní člen mužské reprezentace Česka. Tím závodníkem je Jakub Štvrtecký.

Na jaké největší úspěchy rožnovský biatlonový klub dosáhl v roce 2020?

V loňském roce jsme byli úspěšní hned na začátku roku. V Českém poháru žactva v Novém Městě na Moravě získala v kategorii žákyň W12 ve sprintu Natálie Švecová stříbrnou medaili. To bylo velkým úspěchem, protože v nabité konkurenci je pro náš klub v Českém poháru umístění do 10. místa vždycky výborným výsledkem. Na Vysočině se nám dařilo také v závodech s hromadným startem. Natálie Švecová v něm vyhrála kategorii W12 a rovněž zlatou příčku vybojovala v kategorii W13 Nela Lušovská. Druhá ve stejné kategorii skončila Markéta Krupová. Tenkrát jsme v Novém Městě na Moravě v hodnocení klubů skončili na 4. místě. Za sebou jsme nechali velkokluby jako Letohrad, Nové Město na Moravě, nebo Jablonec nad Nisou. Na závěr zimní sezóny se podařil Natálce Švecové ještě jeden krásný výsledek v podobě bronzové medaile ve sprintu na Mistrovství České republiky v Letohradě. V celkovém hodnocení Českého poháru obsadila ve své kategorii druhé místo. V hodnocení zimní sezony 2019 - 2020 klubů jsme skončili desátí, jako nejlepší klub ze Zlínského kraje.

Jistě jste sledoval i únorové mistrovství světa v Pokljuce. Co Vás na šampionátu ve Slovinsku nejvíc zaujalo?

Letošní mistrovství světa stejně jako všechny světové poháry bylo velmi ponuré. Škoda, že epidemiologická situace znemožnila

přítomnost diváků na závodech, protože ti vždycky bývají pro biatlonisty hnacím motorem. Sněhové podmínky však byly v Pokljuce ideální a také počasí se vydařilo.

Jak se Vám líbily výkony českých reprezentantů?

Samozřejmě nad všemi vyčníval titul světové šampionky Markéty Davidové ve vytrvalostním závodu, který bývá označován za královskou disciplínu. Pro mě to bylo obrovské překvapení. Markétu jsem před mistrovstvím světa na lepší výsledek typoval v závodu ve sprintu než ve vytrvalostním závodu. V letošní sezoně se jí ale v individuálních závodech nepodařilo ani jednou sestřelit všechny terče. To si však při vrcholu sezony vynahradila. U mužů Ondřej Moravec ukázal, že ještě nepatří do starého železa a Michal Krčmář po měsíčním tréninkovém manku čtyřikrát obsadil bodované příčky. Jeho 11. místo ve sprintu dorovnal Ondřej Moravec ziskem stejné příčky ve vytrvalostním závodu. Zatleskat musím také Milanovi Žemličkovi, který ve svém jediném startu na šampionátu ve Slovinsku ve vytrvalostním závodu čistě sestřelil všechny čtyři položky a vybojoval v něm šestadvacáté místo. Odměnou za tento výsledek mu měla být účast ve štafetovém závodu. Trenéři ale byli jiného názoru.

Jak se Vám líbily výkony rodáka z Velkých Karlovic Jakuba Štvrteckého?

Kuba se v celé letošní sezoně Světového poháru hodně pere se střelbou. Běžecky se řadí k lepším biatlonistům. Pokud ale při střelbě netrefí terč, tak mi připadá, že na něho dolehne tíha okamžiku, znervózní a další rány se snaží až moc vypracovat. To pak vede k dalším chybám, se kterými se nedá bojovat o vyšší příčky. Mistrovství světa v Pokljuce ho nezastihlo v nejlepší formě. Na 68. místo ve sprintu, kterým se nekvalifikoval do stíhacího závodu, navázal nepovedeným vytrvalostním závodem. Ve štafetě se Kubovi opět nevydařila střelba, kde i přes dobíjení musel absolvovat jedno trestné kolo. Doufám, že ale všechny nezdary hodí za hlavu a ve zbytku sezony nám ve Světovém poháru ještě ukáže svoji sílu. A to už tento týden v 9. díle v Novém Městě na Moravě a příští týden v Östersundu ve Švédsku.

Které další výkony Vás v Pokljuce ještě zaujaly?

Líbila se mi Tiril Eckhoffová z Norska, která v sedmi startech získala šest medailí. Z toho čtyři tituly mistryně světa. U mužů byly výsledky daleko vyrovnanější než u žen. Mužskou dominanci Norska narušovali Francouzi a Švédové. Zajímavý byl závod s hromadným startem na 15 kilometrů. V něm mistr světa ze stíhacího závodu Emilien Jacquelin po bezchybné první položce přijel na druhou položku na první příčce. Při druhé střelbě však netrefil ani jeden terč a proto byl vyřazený z boje o přední pozice.

Co se momentálně děje kolem biatlonu v Rožnově pod Radhoštěm?

Vlivem pandemie a různých restrikcí se v letošní zimě nekonaly žádné závody. Původně byly na programu tři víkendové závody Českého poháru. Vyvrcholením mělo být mistrovství republiky. Na podzim jsme byli donuceni přistoupit k individuálním tréninkům. Ty bohužel přetrvávají a výhledově to nevypadá na žádnou změnu. Nicméně pokud to situace dovolí, tak v našem klubu plánujeme

nábor nových členů a také už aktivně pracujeme na pořádání závodů v letním biatlonu. Ty by se měly u nás uskutečnit 29. května a 14. srpna v lyžařském areálu na Bučiskách v Rožnově pod Radhoštěm.