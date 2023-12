Konečně první body! V Lenzerheide se konal třetí díl Světového poháru v biatlonu.

Světový pohár v Lenzerheide ve Švýcarsku, Jakub Štvrtecký | Foto: Jaroslav Svoboda

Ve Švýcarsku podal zlepšené výkony Jakub Štvrtecký. Ve sprintu obsadil 30. místo. Čtyřiadvacetiletý biatlonista z Velkých Karlovic začal závod čistou položkou vleže, vstoje ale minul dva terče.

,,Chtěl bych poděkovat bývalému reprezentantovi, kamarádovi Milanovi Žemličkovi. V týdnu před závodem jsme si psali a on mi dal pár střeleckých rad. Sice to na střelnici ještě není optimální, ale hodně mi to pomohlo. Udělal jsem na ní práci, jakou jsem chtěl. Škoda těch dvou chyb, byl to však letos můj nejlepší sprint,“ uvedl po závodu Štvrtecký, který v něm za třicáté místo vybojoval prvních 11 bodů v letošním ročníku Světového poháru.

Biatlonista z Valašska si připsal solidný výsledek i ve stíhacím závodu. V něm skončil na 35. příčce. Díky tomu získal dalších 6 bodů do Světového poháru.

Ve stíhačce obkroužil čtyři trestná kola a na trati zajel třicátý nejlepší běžecký čas.

,,Na střelnici jsem to viděl relativně pozitivně. Se čtyřmi chybami a mým normálním během se můžu v dalších závodech posouvat dopředu,“ pronesl v cíli optimisticky naladěný Jakub Štvrtecký.

Nyní je ve Světovém poháru vánoční přestávka. Další závody se uskuteční od čtvrtku 4. ledna do neděle 7. ledna v německém Oberhofu.