I když v bývalém průmyslovém areálu na západě města měla tentokrát k postupu z kvalifikace velmi blízko, z rezervoáru nevytáhla trik backside 1080 a skončila čtrnáctá. Od finále, do kterého postupovalo dvanáct nejlepších, ji dělilo pouhých 4,5 bodu.

Jednatřicetiletá rodačka z Uherského Brodu ale zklamaná po posledním závodě nebyla. „Hodně mě mrzel slopestyle, ale tady jsem spokojená,“ tvrdí.

„Je těžké vsadit všechno na jednu kartu, spoustě lidem se to nepovedlo. Třeba Jamie Andersonová skončila na minulé olympiádě druhá a tady taky z kvalifikace nepostoupila. Někdy to holt vyjde, jindy ne,“ pokrčila rameny.

Kvalifikaci Big Airu si díky krásnému počasí a nádherným industriálním kulisám bývalého průmyslového areálu náramně užila. „Nahoře z věže je parádní výhled. Peking jsem měla jako na dlani,“ usmívala se.

Pančochové navíc přišly fandit české hokejistky, jejich podpory si vážila. „Koukala jsem na ně, na dálku je zdravila. Jsem moc ráda, že se přišly podívat,“ uvedla.

Ani to však zkušené závodnice k vytouženému postupu nestačilo.

Pančochové se na úvod nevydařil dopad skoku backside 900 malone. „Stresovala jsem se v první jízdě, spadla jsem na blbosti, na které jsem už dávno nespadla. Je to trik, který mám fakt naskákaný na sto procent," řekla Pančochová novinářům.

Ve druhém pokusu zvládla backside 720 a na závěr frontside 720 s chycením za zadní špičku prkna. „Protože se mi nepodařil první skok, tak jsem pak musela improvizovat a taktizovat. Myslela jsem si, že by mi to mohlo s těmito triky vyjít do finále. Mám je víc na jistotu, proto jsme je zvolila," vysvětlovala juniorská mistryně světa v Big Airu z roku 2008.

Chvíli držela poslední postupové místo, nakonec ji třetími pokusy překonaly v součtu bodů za dva nejlepší skoky dvě soupeřky a odsunuly ji mimo finálovou dvanáctku. „Trošičku jsem si představovala, že odjedu lépe druhý skok, který by mě možná posunul do finále. Jsem ale ráda, že se mi povedlo odjet dva skoky, že jsem tam třikrát nespadla. To je vždycky úspěch," pronesla.

Jejím nejlepším výsledkem ze čtyř účastí pod pěti kruhy tak zůstane páté místo ze slope stylu na olympijských hrách v Soči 2014.

Zda si kariéru prodlouží o čtyři roky a představí se na pátých olympijských hrách i v italské Cortině d'Ampezzo, zatím netuší. Končit se závoděním ale ještě nechce.

„Snowboarding mě pořád baví. Budu furt jezdit a uvidím, jak mě to bude bavit. Třeba budu jezdit víc freeridové závody, na příští rok určitě plánuji mistrovství světa. Co ale bude za čtyři roky, vůbec nevím,“ dodala závěrem.

Z prvního místa postoupila Zoi Sadowská Synnottová a po triumfu ve slope stylu, v němž získala pro Nový Zéland první zlato ze zimních her, má šanci na další medaili. Z druhého místa postoupila stejně jako ve slope stylu Kokomo Muraseová, třetí v kvalifikaci byla další Japonka Reira Iwabučiová.

Finále je na programu v úterý.