Vstávat museli brzy ráno, aby byli včas v Hranicích, kam plamínek dorazil z Brna. „Odjížděli jsme už v 6.50. V Hranicích nás na nástupišti čekali asi tři skauti, od kterých jsme si světlo přebrali,“ hlásí Richard Křenek, kterému kamarádi z Hovězského odvážného oddílu (Hood) neřeknou jinak než Šiška.

Mladí skauti byli připravení uchránit plamínek a dovézt jej za každou cenu.

„Máme lucerničky a petrolejky, ty jsou nejbezpečnější. Kdyby přece jen některá zhasla, vezeme jich dost a zase si připálíme. Navíc máme ještě svíčky v kelímcích,“ hlásí devítiletý skaut.

„Petrolejka se mi jednou převrátila, museli jsme pak trochu vytírat, ale světlo jsme zachránili,“ dodává hrdě.

Stejně jako Šiška jela poprvé pro betlémské světlo také Amazonka – Alexandra Gnidová, též členka oddílu Hood.

„Světýlkem pomůžeme navodit atmosféru Vánoc, máme tu kousek betléma, když se narodil Ježíšek,“ vysvětluje čtrnáctiletá skautka.

Plamínky dovezou členové oddílu Hood na Hovězí, ale budou je šířit dále Hornovsackem.

„Pojedeme s nimi vlakem do Velkých Karlovic a zase zpátky a budeme je rozdávat na jednotlivých zastávkách,“ doplňuje Amazonka.

Vsetínští skauti zase tradičně šíří světlo v centru města na náměstí Svobody. „O půl páté budeme v Dětském vánočním městečku, tam si můžete dojít připálit,“ zve jedenáctiletá Julie Esteřáková ze vsetínského oddílu.

Přímo na nádraží převzal betlémské světlo už tradičně Jan Kozubík z Valašské Polanky.

„Dělám to aspoň deset let. Jezdíval jsem pro něj do Valašského Meziříčí i do Lidečka a Valašských Klobouk. Vždycky vozím dvě lampičky, pro jistotu. Ještě s malými dětmi to byly krušné chvilky, pořád poskakovaly kolem plamínku. Ale vždycky se mi podařilo ho udržet a zdárně dovézt,“ vzpomíná s úsměvem.

Světlo doveze rovnou do polanského kostela.

„Hned ho tam předám a pan kostelník už se o něj postará. Lidé si budou moci odpalovat už tři dny dopředu, ještě před betlémem,“ dodává.

Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou. Je to symbol klidu, míru a přátelství. Jeho rozvoz má v České republice třicetiletou tradici a jsou s ním neodmyslitelně spojení skauti.

Myšlenka vznikla v roce 1986 v rakouském Linci při vánoční sbírce na pomoc postiženým dětem a odtud se tradice rozšířila do dalších zemí. V roce 1989 se betlémské světlo poprvé dostalo také do Československa. Tehdy jej teprve pár dní po obnovení skautingu dovezli exiloví skauti pod sochu svatého Václava v Praze.