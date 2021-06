Pořadatelé připravili tři tratě. Nejdelší 163 kilometrová má převýšení 3100 metrů, střední trať je dlouhá 121 kilometrů a má převýšení 2000 metrů, nejkratší s 700 metrovým převýšením měří 53 kilometrů.

Trať hlavního závodu vede směrem na stoupání na Bílý kříž, poté zamíří i na Slovensko do Turzovky, dále se cyklisté vrátí přes Kelčovské sedlo do Bílé. Poté pojedou kolem přehrady Šance a dále pak směrem na Smrček, Trojanovice, Pustevny, Prostřední Bečvu, Soláň, Velké Karlovice, Podťaté, Kasárna, Makov, Bumbálku a do cíle opět v Bílé.

Horské prémie jsou i na vrcholech kopců ve Zlínském kraji na Pustevnách a Kasárnách.

Šanci na dobré výsledky mají také jezdci stále FORCE KCK Cykloteam Zlín, kterým se v loňském roce v hlavním 163kilometrovém závodu dařilo. Mezi třicátníky dojel Jiří Hradil v čase 4:56:42 pátý a Michal Hradil (5:01:02) osmý. V 121kilometrovém závodu Josef Slezák (3:47:25) vyhrál kategorii mužů 61 – 65 let a Tomáš Galuška (3:46:10) vybojoval v mužské kategorii 50 – 55 let bronzovou příčku.