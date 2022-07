,,Posledních 6 týdnů skoro netrénuji. Ale závody pořádané týmem Zvonek a pěkná trať s krásnými výhledy mě do Popova přilákaly,“ vysvětloval Matěj Beníček svoji účast na Valašsku.

Ten, přestože po náročném závodním jaru v posledním období výrazně omezil tréninky, v Popově potvrdil roli favorita.

,,Na těžké trati jsem chtěl vyzkoušet, jak na tom v současném období jsem,“ přiznal Beníček, který po startu chvíli na čele běžel společně s týmovým kolegou Františkem Klofáčem.

,,Dokonce jsme si stačili povídat a rozebírat taktiku,“ prozradil.

Po dvou kilometrech však malenovický vytrvalec zrychlil a na první příčce se osamostatnil.

,,Protože jsem se cítil dobře, tak se mi svižné tempo podařilo udržet až do cíle,“ pochvaloval si Matěj Beníček sportovní pohodu

Na Valašsku se mu líbilo. ,,Zajímavé bylo proběhnutí kolem ohrad, kde se ke mně přidaly krávy s telaty a kousek mě doprovázely,“ užíval si pobyt v Popově běžec z Malenovic.

V závodu žen dominovaly nositelky barev slavičínského týmu Slawex runners. Zlatou příčku vybojovala díky času 1:20:16 Helena Chromeková. Na stříbrné pozici doběhla Mirka Zichová. Ta byla v cíli o 3 minuty a 56 sekund pomalejší. Třetí byla Vendula Skoupá (Sýkora running Team, 1:26:00).

,,Už týden bojuji a nataženými stehny, kdy jsem závodila s manželem, kdo bude rychlejší z Hostýna v Bystřici pod Hostýnem. Jestli my dva pěšky, nebo tchýně s našimi dětmi autobusem. Sice jsme vyhráli, ale od toho dne nemůžu pořádně chodit,“ svěřila se Helena Chromeková.

Přestože byla zdravotně indisponovaná, tak si závod v Popově nenechala ujít.

,,Kamarádi mě v autě hecovali, abych nebyla bábovka a neběžela jenom sedmikilometrový závod. Nakonec mě přesvědčili na ten patnáctikilometrový. Ovšem po prvním seběhu jsem si myslela, že je po mně. Potom jsem se trápila až do cíle. Naštěstí po celou dobu se mnou běžel parťák Radek Šebák a ten se staral o tempo. Společně jsme to pak dotáhli skoro až do cíle,“ prozradila Chromeková.

Vytrvalkyně ze Slavičína nakonec v Popově mezi ženami na dlouhé trati zvítězila.

,,Celkově to byl vydařený závod, který se konal na krásné trati. Jenom škoda, že se při něm nedá zastavit a kochat se nádhernými výhledy. Pobavila mě i cena pro vítězku mramorová deska, kterou věnovali Milan a Silvie Zvonkovi. Radost mi udělala další cena cuketa.

Tu jsme si doma ugrilovali. Proto všem běžcům doporučuji kvůli organizačnímu týmu a krásné přírodě přijet si do Popova zazávodit,“ láká Helena Chromeková na Valašsko.

V Popově se konal také 7,7 kilometru dlouhý závod. V něm v mužích zvítězil domácí vytrvalec Michal Vaculík ze Štítné nad Vláří (34:57), před Petrem Pospíšilem (TJ Sokol Opava, 36:18). Bronz získal Pavel Fojtů (Orel Valašské Klobouky, 39:36). Prvenství mezi ženami vybojovala za čas 39:30 Petra Petrášová ze Slopného, před Janou Otavovou (Slawex runners, 43:13). Třetí místo získala Markéta Šťukavcová z Ostravy (Lištička, 48:51).

S průběhem popovského Běhu letním ránem byl jeho hlavní organizátor Vlastimil Martinát spokojený.

,,Závodu přálo počasí. Naštěstí nebylo příliš horko. Ovšem slunko běžcům na dlouhé trase v posledních 3 kilometrech nedalo nic zadarmo. Na obou tratích všichni vytrvalci ze sebe vydali maximum, což v kopcovitém terénu dokazovaly dosažené časy. Jejich mix pocitů s vyčerpání a radosti z dosaženého výkonu tak byl odměnou pořadatelům,“ potěšilo Martináta.

Ten také prozradil, že před vyhlášením výsledků všem účastníkům zahrála novou píseň ,,Když chceš“ skupina MÁG (Martinát, Ágasvári).

Běh letním ránem byl druhým podnikem z letošního čtyřdílného seriálu běhů ránem ve Štítné nad Vláří-Popově. Třetím závodem bude v neděli 25. září Běh podzimním ránem a v sobotu 24. prosince se na Valašsku uskuteční Běh Štědrým ránem.