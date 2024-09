Pořadatelé pro zájemce připravili také další závody různé délky. Benjamínci a žáci si zazávodí na tratích od 150 metrů do 2 kilometrů, ženy a dorostenci budou mít svůj 6 kilometrů dlouhý závod. Závodit se bude v 19 kategoriích.

,,Startovné pro předem přihlášené běžce je 50 Kč, na místě v sobotu 14. září 80 Kč,“ informuje ředitel závodu Petr Volný.

Sobotní prezence na Valašsku bude probíhat na lyžařské chatě na Solisku v ulici Bořkova mezi 8.30 a 9.30 hodinou.

,,První tři běžci v každé kategorii obdrží diplom, medaili a věcnou cenu. Vítězové v mužských a ženských kategorií tradičně dostanou symbol Města Zubří – zuberskou metlu. Pořadatelé nejmladším kategoriím navléknou v cíli na krk čokoládovou medaili,“ zve na Valašsko Volný.

Ten také popsal cestu, jak se dostat na lyžařskou chatu na Solisku.

,,Tři kilometry od železničního přejezdu v Zubří se přejede druhý most, pak se odbočí doprava na ulici Bořkova. Potom se jede pořád do kopce, až se dojede k velké žluté bráně s nápisem Klein. Tam se odbočí doprava a podél plotu Kleinových se jede po cestě pořád do kopce až k chatě. Cesta bude od ulice Bořkova značena fáborky,“ prozradil Petr Volný.

V loňském roce 9 kilometrový závod mužů v okolí Soliska vyhrál v čase 35:08 Pavel Cimbálník ze Zašová (AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm. Mezi ženami na 6kilometrové trati vybojovala první příčku Daniela Kuráňová (TJ Gumárny Zubří, 33:13).

V roce 2023 si v Zubří ve všech kategoriích včetně dětských zazávodilo 137 běžců.