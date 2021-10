Současně byli vyhlášeni i absolutní vítězové seriálu. Mezi muži již počtvrté zvítězil Petr Šťastný, mezi ženami Monika Kučerová. Vyhlašovali se i nejlepší dětští závodníci v sedmi věkových kategoriích a také nejúspěšnější dospělé i dětské týmy.

„Běhej Valachy bylo skutečně krásnou tečkou za letošním náročným ročníkem. Počasí skvěle vyšlo, bylo ideální jak pro samotný běh, tak i atmosféru. Sportování v podzimně zbarvené přírodě kolem Velkých Karlovic má prostě velké kouzlo a letos si to účastníci užili opravdu naplno. Příjemně nás překvapila vysoká účast,“ uvedl Bohuslav Komín z organizačního týmu Valachy tour.

Vítěz Běhej Valachy Jiří Čípa, reprezentant v Bězích do vrchu a ve Skyrunnigu, vyhrál s náskokem 43 vteřin před Petrem Šťastným a o necelé tři minuty před třetím Vítkem Otevřelem.

„Rozhodl jsem se na poslední chvíli, protože trávím víkend u rodiny ve Valašské Polance. Byl jsem tu už před čtyřmi lety a akce se mi moc líbila, zároveň jsem si chtěl zazávodit na rychlejší trailové trati. Vyšlo krásné počasí, trať byla ještě nádhernější než minule. Moc se mi líbila i technická pasáž v lese kvůli těžbě dřeva. Jsem na takové seběhy z mezinárodních závodů zvyklý. Běhej Valachy mám jako přípravu na Pohár národů v rámci mezinárodních atletických závodů Běhů do vrchu. Půjde letos o jedinou mezinárodní akci, která proběhne za pár týdnů v Itálii kousek od Milána. Tím už pro mě sezona končí,“ svěřil se v cíli Jiří Čípa.

Vítězka mezi ženami, přední slovenská triatletka Kristína Néč-Lapinová, má také z minulých let s Běhej Valachy zkušenost.

„Přesto mě vždy překvapí, protože si myslím, že si ji od posledně pamatuji, ale není to tak. Vím, že začátek je hodně do kopce, takže jsem pořád čekala na vrchol a pořád mě překvapovalo, že za zatáčkou je další stoupání,“ smála se vítězka.

„Vyloženě jsem si pak užila technické seběhy. Sice spíše běhám přespolní běhy v mírnějším terénu, nicméně se mi závod moc hodil do přípravy, kterou teď směřuji k obhajobě vítězství v mistrovství Slovenska v přespolním běhu za tři týdny. Chci navázat i na úspěšný start na evropském šampionátu v terénním duatlonu, kde jsem v silné konkurenci byla šestá,“ dodala sportovkyně, která byla dvakrát i vítězkou seriálu. „Začínala jsem sama s mužem, teď jezdíme s dvěma dětmi, které už i závodí nebo si užívají další program. Máme to tedy jako rodinný výlet, a když vyjde počasí jako dnes, tak je to o to lepší. Vítězství už je jen pověstná třešnička. Valachy jsou díky mnoha aktivitám ve Velkých Karlovicích skvělá rodinná akce,“ dodala Néč-Lapinová.

Seriál Valachy tour, pořádaný Resortem Valachy, obvykle tvoří čtyři závody v různých disciplínách. Letošní ročník byl kvůli lockdownu omezen jen na tři: závod horských kol Bike Valachy, triatlon Valachy man a závěrečný Běhej Valachy. Pořadatelé doufají, že v příštím roce už bude moci opět proběhnout i běžkařský závod Noční stopa Valachy, plánovaný na 5. únor 2022.

Dílčí změnou v roce 2022 bude přesunutí Bike Valachy do blízkého cyklistického a lyžařského areálu Bílá.

„Jsme rádi, že i za tak obtížných podmínek, jaké přinesl tento rok, se podařilo seriál udržet při životě. Situace se často měnila, naplnění všech bezpečnostních a hygienických podmínek bylo náročné. Přestože zpřísněné podmínky konání akcí asi ještě nějakou dobu potrvají, chceme pokračovat. V této souvislosti bychom ale uvítali, kdyby opravdu všichni účastníci respektovali pravidla, která zkrátka musíme dodržovat a vyžadovat. Není příjemné těsně před startem diskutovat u prezence s některými účastníky, že kvůli startu v závodu skutečně musí předložit doklad o očkování, nebo test, na což navíc stále dokola upozorňujeme. Všem, kteří to chápou a svým zodpovědným přístupem nás podporují – a těch je naštěstí převážná většina, děkujeme a těšíme se v únoru na viděnou,“ uzavřel Bohuslav Komín.