Beníček si do cíle pro první příčku doběhl v čase 27:57. Druhou pozici obsadil Jan Zlatovský z Vřesin u Bílovce. Ten byl v cíli o 2 minuty a 31 sekund pomalejší, třetí byl František Klofáč (KESBUK, 31:10). Petr Pospíšil (TJ Jakl Karviná, 33:04) skončil čtvrtý, Julius Pšenica (SK ZaFaR Frenštát pod Radhoštěm, 33:28) pátý, Stanislav Rak (STG Brumov-Bylnice, 33:33) šestý, Roman Bublák z Luhačovic (Nesmíš to vzdát, 33:43) sedmý, Bohuslav Komín z Fryštáku díky času 34:29 osmý, Tomáš Pichal (Růžďka, 35:21) devátý a Roman Janků (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 35:28) desátý.

,,Do Popova jsem si zajel udělat hlad, aby mi doma chutnala štědrovečerní večeře. Zároveň jsem chtěl na Valašsku dokončit letošní celoroční seriál popovských Běhů ránem,“ vysvětloval vytrvalec z Malenovic Matěj Beníček.

Závod bral jako tempový trénink.

,,Ovšem hned po startu jsem se probojoval na první místo a s přibývajícími kilometry jsem na první pozici navyšoval náskok. Po obrátce v průběhu čtvrtého kilometru už jsem věděl, že stanovené tempo mi bude stačit na vítězství. Proto už jsem nezrychloval,“ prozradil Beníček.

Tomu se, jako pokaždé v Popově, líbila atmosféra i zázemí závodu.

,,V cíli jsem si pochutnal na výborném občerstvení. Poté proběhlo vyhlášení výsledků. Já jsem obdržel pěkné ceny za sobotní výhru i za celkové prvenství v čtyřdílném seriálu Běhy ránem v Popově za rok 2022.,“ děkoval pořadatelům Matěj Beníček.

PRO SILVII ZVONKOVOU BYLA ÚČAST V BĚHU ŠTĚDRÝM RÁNEM POVINNOSTÍ

Zvonková závod žen vyhrála díky času 35:31. Druhé místo vybojovala se ztrátou 2 minuty a 6 sekund Mirka Zichová ze Slavičína (Slawex runners), třetí příčku brala za čas 40:03 Magdaléna Lukšíková (Zvonek Sport Valašské Klobouky), čtvrtá skončila Luisa Linda Radecká (SKP Zlín, 43:33), pátá doběhla Kateřina Jálová z Pitína (57:17).

,,Účast v Běhu Štědrým ránem je pro mě povinnost. Navíc to byl poslední závod z letošního seriálu Běhů ránem a tak mě v cíli čekala pěkná cena pro celkovou ženskou vítězku,“ prozradila Silvie Zvonková.

Vytrvalkyně z Valašských Klobouk byla před startem závodu, podobně jako spousta dalších lidí v tomto období, nachlazená.

,,Proto jsem na začátku zvolila volnější tempo, abych se brzy neodrovnala. Mezi ženami jsem však už od startu běžela na první pozici. Příjemné bylo, že během závodu dokonce občas vysvitlo slunce a tak to v sobotu v okolí Popova vypadalo jako na jaře,“ upozornila Zvonková.

Atmosféra před, během i po závodu se jí líbila.

,,Byla to popovská klasika. V cíli všechny běžce čekala vyhlášená slovenská kapustnica, poseděla jsem s kamarády, všichni jsme si také popřáli do nového roku. Bylo to každoroční příjemné vánoční setkání,“ užívala si pobyt v Popově Silvie Zvonková.

Ženskou vítězku letošního Běhu Štědrým ránem na Valašsku rovněž potěšilo, že jí po příjezdu domů pochválily její tři děti.

,,Řekly mi, že jsem šikovná a to byla pro mě největší odměna,“ přiznala Zvonková.

Štědrý den však měla tradičně hodně nabitý. Kromě závodu samozřejmě stihla doladit a absolvovat všechny štědrovečerní záležitosti.

,,A po rozbalování dárků jsem ještě v klobouckém kostele hrála na varhany s orchestrem na půlnoční mši,“ svěřila se Silvie Zvonková.

V POPOVĚ SI ZAZÁVODILO 25 VYTRVALCŮ

Běh Štědrým ránem se tradičně, jako každý rok konal 24. prosince. Pořádala ho rodina Martinátová. Běžel na 7,7 kilometru dlouhé trati. Závod startoval u hospody v Popově, v 9 hodin. Cíl byl na stejném místě. Zúčastnilo se ho celkem 25 běžců. Z toho bylo 20 mužů a 5 žen. Doprovázelo ho příjemné počasí. Pro běh úplně ideální. Na startu bylo 7 stupňů. Kvůli hřejivému slunci ale byla pocitová teplota ještě vyšší.