,,Do utkání jsme nastoupili bez kapitána Křůmala, který si v duelu s Olomoucí poranil kotník. Ale i bez jedné z našich opor jsme Valachům vzdorovali. Porážku od zkušeného soupeře jsme ovšem neodvrátili. Mužstvo však zejména na obranné polovině hřiště podalo velmi dobrý výkon,“ tvrdí kroměřížský kouč Jiří Vavruša.

Valašské Meziříčí zvládlo krajské derby takticky.

,,Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře. V průběhu první čtvrtiny jsme si vypracovali až desetibodový náskok. Domácí však s přibývajícími minutami naše vedení stahovali. V poločase jsme dokonce prohrávali 46:43. Ve třetí části jsme ale z presové obrany přešli na zónovou a díky změně herního pojetí jsme si vedení vzali zpět. Vývoj utkání jsme si potom v závěru pohlídali. Trochu mě však mrzí, jak Hanáci, kteří mají mužstvo s nižším výškovým průměrem, hráli tvrdě do těla. Někdy to bylo na hranici pravidel,“ popsal vývoj a klíčové momenty zajímavého souboje hlavní trenér Valachů Petr Nachtmann.

Valašskému Meziříčí se dařilo i v sobotu v Kyjově. Na jihu Moravy zvítězilo vysoko 92:54.

,,Od začátku tohoto duelu jsme určovali tempo hry. V polovině zápasu jsme vedli o 17 bodů. A ani ve zbytku střetnutí jsme s odevzdaným domácím celkem neměli problémy. Na výsledku se tak projevila naše lepší basketbalová kvalita,“ uvedl Petr Nachtmann.

V sobotu byl úspěšný i kroměřížský tým. Hanáci zdolali Olomouc 77:64.

,,Hosté k nám přijeli s dvěma prvoligovými posilami. Díky výborné obraně po celém hřišti jsme ale eliminovali jejich útok. Dařil se nám také útočný doskok,“ radoval se z důležité výhry první muž lavičky Hanáků Jiří Vavruša.

Výsledky 4. a 5. kola:

SLAVIA KROMĚŘÍŽ – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 66:74 (25:29, 46:43, 58:63)

Body Kroměříže: Pavlů 18, Kalousek 17, Pobořil 6, Kadlec 6, Kubík 6, Bisaha 5, Legát 4, Nádeníček 3, Sigmund 1.

Valašského Meziříčí: Blažek 28, Václavek 9, Jurda 9, Palyza 8, Stodůlka 7, Riemer 5, Jakel 3, Žák 3, Kašpar 2.

SLAVIA KROMĚŘÍŽ – UP OLOMOUC 77:64 (18:22, 43:35, 58:48)

Body Kroměříže: Michalčík 16, Kadlec 14, Pobořil 11, Kalousek 10, Křůmal 7, Pavlů 7, Bisaha 4, Kubík 3, Nádeníček 3, Legát 2.

JISKRA KYJOV – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 54:92 (12:18, 26:43, 34:65)

Body Kroměříže: Blažek 20, Žák 18, Václavek 11, Jakel 11, Stodůlka 9, Jurda 8, Kašpar 8, Riemer 4, Markl 3.