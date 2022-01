Kdy se Vám zranění přihodilo?

V květnu 2019. Začalo to poraněním menisku. Ještě když jsem studoval na Vysoké škole Báňské, tak mi v jednom zápase na turnaji vysokých škol v Brně začalo koleno ostře bolet. Ale nevěnoval jsem tomu pozornost a utkání jsem dohrál. Na druhý den už jsem nemohl pořádně chodit, přesto jsem se nechal od spoluhráčů přesvědčit, abych v turnaji ještě odehrál duel o třetí místo. Na zranění jsem tvrdohlavý. Proto jsem ještě dva měsíce bolavé koleno neřešil. Myslel jsem si, že se po sezoně vyléčí samo. Poté jsem odjel na půlroční studijní pobyt do zahraničí a ani tam jsem zranění neřešil. To zapříčinilo další problémy. Teprve potom jsem absolvoval několik neúspěšných operací a vystřídal spoustu lékařů. Nakonec byla v koleni poškozená také chrupavka a bylo ji potřeba nahradit.

Jak probíhala léčba tak vážného zranění?

Trvala velmi dlouho. Během jednoho roku jsem absolvoval 6 operací. Proto byla léčba zdlouhavá a v neustálém procesu. Od poslední operace, kdy mi lékaři nahradili chrupavku, jsem musel půl roku chodit o berlích bez jakékoliv zátěže na operovanou nohu.

Jak jste se v průběhu zranění udržoval v kondici?

Velmi složitě. Hlavně jsem se soustředil na to, aby bylo koleno opět v pořádku. To se mi příliš nedařilo. Protože jsem 6 měsíců chodil o berlích, tak šla veškerá moje fyzická aktivita stranou. S kolenem jsem ale cvičil každý den na různých fyzioterapeutických pomůckách.

Kdy jste začal s basketbalovým tréninkem?

Na začátku prosince. Po náhradě chrupavky trvala moje rekonvalescentce k návratu ke sportu jeden rok. Regenerace probíhala pomalu a kromě kola jsem koleno v tomto období nebyl schopný vůbec zatěžovat. Navíc jsem 2 roky na zraněnou nohu kromě statického cvičení nevytvářel žádný nátlak. O to bylo náročnější začínat s větší zátěží. Hlavně svaly kolem kolene byly slabé. Koleno ale ani dneska nemám v stoprocentním stavu. Ovšem věřím, že letošní sezonu už dohraju v pořádku.

Jak tréninky probíhaly?

Postupně jsem začal statickými cviky, střelbou a méně náročnými pohyby. Poté jsem začal trénovat s valašskomeziříčským mužstvem a chodit do haly víc a víc. Původně jsem chtěl poprvé dres Valašského Meziříčí obléct až v lednu. Ale nevydržel jsem to a 11. prosince jsem nastoupil v zápase proti Olomouci. V tomto duelu jsem nastřílel 38 bodů. A hned v neděli 12. prosince se hrála odveta

v Olomouci. Na Hané jsem nastřílel 17 bodů. Takže návrat nebyl tak hořký, jak jsem se obával.

Kdy jste se rozhodl, že v prosincových utkáních proti Olomouci nastoupíte?

Až na poslední chvíli. Ještě při posledním pátečním tréninku před zápasem jsem nebyl definitivně rozhodnutý.

Jak jste prožíval návrat na basketbalovou palubovku?

Návrat byl skvělý. I když po dvou letech neaktivity to byl trochu fyzický šok. Ovšem souboje s Olomoucí jsem si opravdu užíval. Také mě těšilo, že si můžu konečně se svými valašskomeziříčskými spoluhráči zase zahrát mistrovský zápas. Během 2,5 let, kdy jsem nemohl basketbal hrát, jsem si uvědomil, jak moc mi chybí. Navíc jsem měl celou dobu obavy, jestli se na palubovky vůbec vrátím.

Jak jste si užíval vánoční svátky?

S rodinou a kamarády. Ovšem snažil jsem se co nejvíc odolávat většímu množství jídla, vánočnímu cukroví a dalším pochutinám. A také jsem pokračoval v kondiční přípravě na další druholigová utkání. Do ideální kondice mi pořád ještě něco chybí. Ani koleno ještě není úplně v pořádku. Ve vánočním období proto byla pro mě prioritou tělocvična.

Takže Vaše basketbalová kariéra už není ohrožená?

Důležité bude, aby mi koleno vydrželo a dovolilo mi ještě několik let hrát. Když jsem skoro půl roku nemohl chodit, tak jsem přehodnotil priority. Pořád jsem ale doufal, že si v sedmadvaceti letech ještě basketbal zahraju. Teď si užívám každou chvíli, kdy můžu sportovat a že můžu s klukama trénovat a hrát zápasy. Všechno navíc je bonus.

Jakou představu máme o víkendových druholigových duelech Valašského Meziříčí v hale Slovanu Černá Pole a na půdě béčka Basketu Brno?

Doufám, že oba brněnské týmy porazíme. Moc poznatků o těchto soupeřích ale nemám. Každé mužstvo má svoje silné stránky a může něčím překvapit. Druhá liga je vyrovnaná. Proto mě těší, že se nám v ní s Valašským Meziříčím daří. A v tabulce se pohybujeme na předních příčkách. Doufám, že to tak vydrží až do konce sezony.

Jaké umístění by Vás na konci sezony potěšilo?

Pochopitelně chceme naši skupinu druhé ligy vyhrát. Momentálně je naším cílem postoupit do osmičlenného play off a tím si sezonu prodloužit. Zbytek nechávám na vývoji situace.

Co Vás kromě basketbalu ještě letos čeká?

Doufám, že samé pozitivní věci. Znovu říkám, že možnost zase normálně chodit a sportovat je pro mě výhra, protože vím, jaké je to nemít. V součastném období je pro mě priorita také moje zaměstnání. Pracuji jako biomedicínský technik.