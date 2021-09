„I kdy nám i nějací noví hráči po obnovení činnosti přibyli, dělali jsme si evidenci a vychází nám to na patnáct až dvacet procent úbytku členské základny. Je to ale ve všech sportech a my nejsme výjimkou. Nebyla škola, děti přišly o možnost kontaktů. Někteří se začali věnovat individuálním sportům, některým prostě sport přestal chybět,“ říká šéf klubu Petr Nachtmann.

Někteří hráči odešli od basketbalu k fitness tréninku, pracují s kondičními trenéry a do kolektivního sportu se nechtějí vracet.

Basket Valmez i tak obsadí do nadcházející sezony kromě druhé ligy mužů KK Valašské Meziříčí také tyto týmy: přípravku, U 11 chlapce, U 13 chlapce, U 15 dívky, U 15 chlapce, U 19 chlapce i dívky. „Chtěli jsme mít ještě kategorii chlapců U 17, ale neměli jsme dost hráčů, a tak jsme je posunuli do U 19, odkud chceme postupně šikovné kluky posouvat do prvního týmu mužů KK Valašské Meziříčí,“ podotýká Nachtmann.

Klubu komplikují zatím také náborovou činnost opatření, která se chystají na školách v souvislost s epidemií koronaviru. „11. září pořádá město Sportovní den pro všechny sporty a kluby ve městě. Jenže to je sobota a ne každý si najde cestu přes víkend, aby se nahlásil do nějakého sportu včetně basketbalu. My potřebujeme chodit do škol a nabízet kroužky. Snad to nebude omezeno nebo příliš zatíženo testováním. Trenérů máme dostatek, a i když víme, že začínáme v době po covidu prakticky od nuly, chceme se znovu pustit do práce,“ dodává Petr Nachtmann.