Nakonec se nepředstaví. Ve startovní listině sice původně figuroval, vzhledem k poslední havárii v Římě a následkům spolujezdce do letošní barumky nezasáhne. Víkendový závod vynechá čtvrtý muž letošního pořadí evropského šampionátu Mads Ostberg.

„Poslední týdny byly drsné. Patrik (Barth) už úspěšně prodělal operaci a začal s rekonvalescencí. Osobně se rovněž stále zotavuji, cítím se už mnohem lépe. Ani jeden z nás však ještě není v ideální kondici,“ připustil Ostberg na sociálních sítích.

36letý automobilový závodník havaroval na dosud posledním evropském šampionátu. V Římě se mu stala osudnou devátá etapa, kdy se svým vozem napálil do stromu. Sám si zlomil žebro. Více to odnesl jeho spolujezdec Barth, který nakonec podstoupil operaci čelisti a kyčle. Mladší Švéd byl týden po nehodě transportován do rodné země.

„Vrátíme se ve chvíli, až oba znovu budeme připraveni. Nejméně to potrvá čtyři týdny. Slibujeme, že se tak stane ještě před koncem letošního roku,“ dal fanouškům naději Mads Ostberg.

Zkušený závodník letos startoval na čtyřech podnicích ME, dokončil tři. V Estonsku dojel čtvrtý, ve Skandinávii pátý a na Kanárech osmý.